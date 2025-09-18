快訊

央行第3季理監事會 維持第七波信用管制不變

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行第3季理監事會，維持第七波信用管制不變。

央行表示，去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年(上年第4季至本年第4季)之不動產貸款總量，嗣於同年9月第七度調整選擇性信用管制措施。實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由上年6月底之高點37.61%，緩降至本年8月底之36.71%。

央行將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，期引導信用資源支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。同時，檢視本行選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

央行 都更 自用住宅

