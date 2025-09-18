因應關稅衝擊 輸銀完成受理貿易融資利息減碼2756件

快訊

中央社／ 台北18日電

為協助廠商因應關稅衝擊，財政部推出「貿易融資利息減碼（收）」金融支持措施，根據輸出入銀行統計，自8月7日至9月17日，已完成受理2756件，協助2108家廠商。

輸出入銀行今天透過新聞稿說明，「貿易融資利息減碼（收）」措施目的是為了降低廠商資金成本，由輸出入銀行攜手28家簽約承貸的金融機構辦理，針對具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，可透過該項支持措施，有效減輕其資金負擔。

輸出入銀行表示，截至9月17日止，受理件數排名前5名皆為公股銀行，依序為台灣企銀（681件）、兆豐銀行（668件）、合作金庫（293件）、台灣銀行（216件）、第一商銀（182件）。民營銀行方面，以台北富邦銀行（120件）成長表現最突出。

輸出入銀行表示，金融支持措施不僅協助廠商緩解資金壓力，也使金融機構得以即時協助與其往來的客戶，兼顧客戶向心力提升暨資產品質維護。受美國關稅影響廠商也可善用輸出入銀行辦理的「輸出保險費用減免」措施，運用輸出保險機制降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，亦可增加金融機構與其客戶業務往來機會，創造互利共贏。

保險 關稅 台灣銀行 台北富邦銀行

