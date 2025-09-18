聯準會宣布降息 鉅亨買基金：高點不必畏懼 美股新循環啟動

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
聯準會主席鮑爾17日如預期宣布降息一碼，預計今年底前還會降息兩次。（路透）
聯準會主席鮑爾17日如預期宣布降息一碼，預計今年底前還會降息兩次。（路透）

美國聯準會17日如市場預期降息一碼，將基準利率調降至4%～4.25%區間。儘管寬鬆政策落地，美股卻未迎來慶祝行情。「鉅亨買基金」認為關鍵在於，對降息路徑看法分歧及主席鮑威爾的談話解讀混亂，投資人難以釐清貨幣政策未來方向，導致市場反應冷淡。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，這次會議結果雖符合預期，但市場情緒因降息節奏不明確而受壓抑。然而，這並未改變美國經濟的長期成長趨勢。消費支出與企業投資依舊穩健，聯準會亦上修2026年經濟展望，顯示決策者對美國經濟韌性有信心。短期波動屬於政策溝通雜音，但從長線角度，美股仍具投資價值，投資人應視為布局契機。

根據會議公布的經濟預測，2025年成長率與失業率大致不變，但2026年展望全面上修：GDP由1.6%升至1.8%，失業率由4.5%降至4.4%，通膨則由2.4%上調至2.6%。主席鮑爾重申，美國經濟在消費與投資推動下展現韌性，就業市場雖已降溫，但仍處於健康水準。他並強調，聯準會不會預先承諾固定的降息路徑，而是會依據數據逐會決定。

張榮仁說，就業市場仍是支撐美國經濟的重要基石。從勞動力與新增就業人口的差值觀察，去年7月曾出現短暫負值，顯示當時經濟確有衰退風險。但今年9月降息啟動後，該數據即將回升至正值，反映勞動需求未崩落，就業市場依然具備支撐力。這意味著美國可能正站在新一輪景氣循環的起點。再加上AI投資浪潮持續推動企業資本支出，美國經濟展現的韌性甚至可能優於聯準會基準預期。

同時，AI浪潮持續推動企業加大資本支出。從OpenAI等科技巨頭的大規模投資，到算力基礎建設與相關供應鏈的加速擴張，AI正在重塑科技產業版圖。而這股投資動能不僅將支撐美國經濟韌性，也為金融市場注入新一輪成長動能。

「鉅亨買基金」建議，投資人應將短期震盪與長期基本面區隔看待。雖然利率政策充滿不確定性，市場情緒難免反覆，但AI帶來的結構性投資機會與美國經濟的長期韌性，仍是支持股市的重要基石。透過基金配置，由專業經理人篩選真正具長期價值的產業與企業，更有機會把握未來的成長契機。

