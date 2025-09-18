央行公布8月五大銀行新承購屋貸款616.58億元 月減92.66億元
央行公布8月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款金額與利率統計。8月本國五大銀行新承作放款加權平均利率為2.196％，較7月的2.205％下降0.009個百分點，係因週轉金及資本支出貸款利率均較7月下降所致。另8月五大銀行未承作國庫借款，致五大銀行不含國庫借款之新承做放款加權平均利率同為2.196％，亦較7月的2.205％下降0.009個百分點。
在購屋貸款方面，五大銀行8月新承作購屋貸款金額為616.58億元，較上月減少92.66億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言