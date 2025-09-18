央行公布8月金融情勢 M1B及M2年增率雙升、分別為4.45%及4.76%

央行今公布8月金融情勢，M1B及M2年增率分別上升為4.45%及4.76%。M2年增率上升主要係活期儲蓄存款年增率上升及外匯存款衰退幅度縮減。累計本年1至8月M1B及M2平均年增率分別為2.86%及4.24%。

8月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.60%；年增率由上月底之6.63%略降為6.60%，主要係對民間部門及公營事業債權年增率下降。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.78%，高於上月底之6.66%。