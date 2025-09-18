央行公布8月金融情勢 M1B及M2年增率雙升、分別為4.45%及4.76%
央行今公布8月金融情勢，M1B及M2年增率分別上升為4.45%及4.76%。M2年增率上升主要係活期儲蓄存款年增率上升及外匯存款衰退幅度縮減。累計本年1至8月M1B及M2平均年增率分別為2.86%及4.24%。
8月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.60%；年增率由上月底之6.63%略降為6.60%，主要係對民間部門及公營事業債權年增率下降。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.78%，高於上月底之6.66%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言