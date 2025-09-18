金管會宣布新任銀行局副局長 由張嘉魁9月18日到任

醫師向名模求婚，自願簽署婚前協議書並載明：「若男方外遇，女方可主張離婚，取得孩子監護權與男方全部財產」。婚後兩人育有一子，醫師卻另有新歡，名模決定依據婚前簽訂的協議書，向醫師提出離婚，並要求取得全部財產與孩子監護權。

2025-09-18 15:32