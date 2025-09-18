聽新聞
金管會宣布新任銀行局副局長 由張嘉魁9月18日到任
金管會18日宣布銀行局副局長人事異動，原副局長侯立洋已於9月16日自願退休，該副局長職缺由銀行局主任秘書張嘉魁升任，並於18日正式到職。
張嘉魁畢業於國立臺灣工業技術學院企業管理學系，並擁有國立臺灣工業技術學院管理技術研究所企業管理學程管理學碩士學位，1994年通過公務人員高等考試二級考試企業管理人員類科。
張嘉魁今年4月才升遷銀行局主秘，9月18日又升任銀行局副局長，歷任銀行局科長、專門委員、副組長、組長及主任秘書等職務，行政及專業經歷豐富。
