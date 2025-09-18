明明簽了婚前協議、老公外遇卻失去撫養權跟財產？律師：違反1原則
醫師向名模求婚，自願簽署婚前協議書並載明：「若男方外遇，女方可主張離婚，取得孩子監護權與男方全部財產」。婚後兩人育有一子，醫師卻另有新歡，名模決定依據婚前簽訂的協議書，向醫師提出離婚，並要求取得全部財產與孩子監護權。
台灣：預立離婚條件恐違善良風俗 協議恐遭判無效
違反公共秩序或善良風俗的法律行為，在台灣是無效的，法院普遍認為婚姻應以長久維持為目的，若事先約定離婚條件，可能將婚姻視為交易，違反善良風俗。
本案雖是兩人自願簽署協議，但因內容涉及「預立離婚條件」，可能導致整份協議，包括財產分配與監護權安排，都會被法院認定無效。
大陸：強調私法自治 婚內財產協議具法律效力
相較之下，大陸法律的規定，更強調契約自由與誠信原則，夫妻對婚姻存續期間所得財產及婚前財產的約定，對雙方具有法律約束力，大陸人民法院也認為，只要協議出於真實意思表示，離婚時仍具拘束效力。在此制度下，女方可依協議主張離婚，並取得男方全部財產與孩子監護權，充分尊重夫妻間的財產安排與風險承擔。
兩岸律師楊軒廷建議：協議內容應避開離婚條件 聚焦財產與監護安排
若希望透過協議保障自身權益，應該避免直接約定離婚條件，建議可改以財產分配、監護權安排為主軸，並搭配遺囑、信託等工具，以提升保障力。
本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言