明明簽了婚前協議、老公外遇卻失去撫養權跟財產？律師：違反1原則

醫師向名模求婚，自願簽署婚前協議書並載明：「若男方外遇，女方可主張離婚，取得孩子監護權與男方全部財產」。婚後兩人育有一子，醫師卻另有新歡，名模決定依據婚前簽訂的協議書，向醫師提出離婚，並要求取得全部財產與孩子監護權。

台灣：預立離婚條件恐違善良風俗 協議恐遭判無效

違反公共秩序或善良風俗的法律行為，在台灣是無效的，法院普遍認為婚姻應以長久維持為目的，若事先約定離婚條件，可能將婚姻視為交易，違反善良風俗。

本案雖是兩人自願簽署協議，但因內容涉及「預立離婚條件」，可能導致整份協議，包括財產分配與監護權安排，都會被法院認定無效。

大陸：強調私法自治 婚內財產協議具法律效力

相較之下，大陸法律的規定，更強調契約自由與誠信原則，夫妻對婚姻存續期間所得財產及婚前財產的約定，對雙方具有法律約束力，大陸人民法院也認為，只要協議出於真實意思表示，離婚時仍具拘束效力。在此制度下，女方可依協議主張離婚，並取得男方全部財產與孩子監護權，充分尊重夫妻間的財產安排與風險承擔。

兩岸律師楊軒廷建議：協議內容應避開離婚條件 聚焦財產與監護安排

若希望透過協議保障自身權益，應該避免直接約定離婚條件，建議可改以財產分配、監護權安排為主軸，並搭配遺囑、信託等工具，以提升保障力。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

