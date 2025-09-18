工研院大南方產業轉型國際論壇登場 攜 AWS、日立展出逾30項創新技術

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院研發的「綠氨轉氫應用平台」以低能耗觸媒與高效率反應器設計，透過綠氨轉氫供應發電、工業與運輸應用，提供低碳氫氣來源。工研院／提供
工研院18日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「2025 ITRI Innovation Week 工研院創新周」系列活動之「SOUTH NEXT：大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業轉型應用。論壇邀集亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services; AWS）、株式會社日立製作所（Hitachi, Ltd.）、大南方新矽谷推動辦公室及工研院專家，分享國內外最新產業洞見；現場同步展出淨零創新、循環材料、數位轉型與新興產業四大主題，超過30項產業化創新技術，展現協助南臺灣產業升級轉型的決心與成果。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文、臺南市副秘書長殷世熙、工研院院長劉文雄現場參觀工研院與產業合作的亮點成果，包括日前丹娜絲風災後即刻支援臺南斷電地區民眾緊急用電的「移動式太陽光儲設備E-Cube」，在沙崙驗證、可直接應用於發電的「綠氨轉氫應用平台」，幫助工業製程回收二氧化碳的「固態胺碳捕捉技術」，以及應用於製造業廢玻璃、金屬廢水循環的「金屬離子捕捉材NaPoGlass」，導入家禽養殖場自動化管理與監測的「雞舍管理巡檢機器人」，透過AI控制策略與數位雙生優化煉鋼製程的「轉爐出鋼製程數位雙生系統」。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，南臺灣在國家產業布局中扮演關鍵角色，不僅是臺灣半導體、綠能與智慧製造的重要基地，更承載著推動數位轉型與淨零永續的戰略任務。行政院在大南方新矽谷推動方案下，持續推動科研能量南向布局，串聯沙崙智慧綠能科技示範場域、高雄亞灣智慧科技創新園區等重點場域，打造跨域合作的創新聚落。未來，將透過前瞻研發投資、人才培育與國際鏈結，加速新興產業與在地產業的融合，促進創新應用系統及服務落地，帶動南臺灣成為引領產業升級與國家競爭力的驅動引擎。

工研院院長劉文雄表示，南臺灣產業這30年來積極蛻變，面對全球能源轉型、供應鏈重組與數位化浪潮下，南臺灣產業面臨挑戰，許多廠商也加快多元布局與高值化轉型，同時，淨零排放與數位轉型成為全球共識，AI、再生能源、循環材料及無人載具等新興產業快速崛起。產業必須在國際貿易壓力與永續需求間找到突破口，因此，工研院攜手國際大廠與在地夥伴，透過全球視野與技術交流，協助南臺灣產業鏈強化韌性，打造具國際競爭力的新典範。

臺南市政府副祕書長殷世熙表示，臺南市政府經發局致力推動數位轉型與智慧製造助產業升級，派遣專家顧問團深入工廠產線進行數位化程度健檢，並導入如AI、物聯網等智慧化解決方案，協助廠商邁向智慧工廠，也厚植了整個大臺南地區的產業實力。

「SOUTH NEXT：大南方產業轉型國際論壇」上午場次由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲以「2026 南臺灣產業創新策略」為題開場，解析國際趨勢下南臺灣的競爭優勢與發展路徑。隨後，亞馬遜網路服務公司全球公共部門事業部亞太暨日本區負責人Jaspal Johl、亞太暨日本區政府科技領域負責人符忠誠以「Powering Innovation with AI」分享AI如何驅動產業創新；日立製作所助理資深工程師福岡誠之則以「Hitachi's Vision for the Future of Materials Development」揭示材料研發的未來願景；大南方新矽谷推動辦公室主任謝明得則在「策動南方」專題中，探討政策如何引領產業創新與區域共榮。

下午場次由工研院執行副總暨協理李宗銘以「啟動產業轉型 永續創新之鑰」為題開場，並接續由工研院專家們分享在循環材料、能源及碳管理、農工數位化的產業化應用案例，藉由關鍵技術與創新應用的成果，號召更多產業啟動升級轉型，邁向永續創新。

工研院18日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「SOUTH NEXT：大南方產業轉型國際論壇」，邀請國內外產業專家，分享最新研發成果與應用案例，展現共同協助南臺灣產業升級轉型的決心與成果。工研院／提供
左起為工研院材化所經理杜子邦、工研院材化所副所長溫俊祥、工研院院長劉文雄、行政院政委兼國科會主委吳誠文、臺南市政府副秘書長殷世熙。工研院／提供
AI 綠能 工研院

