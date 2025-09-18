聽新聞
電廠爆炸、故障頻傳…備轉容量率低於6% 經濟部：對供電仍有信心
興達電廠、林口電廠接連出現機組爆炸、故障等意外，讓台電供電吃緊，昨日傍晚備轉容量率一度跌破4%，來到3.8%，但經濟部次長何晉滄表示，下周在機組陸續歸隊發電後，對日間備轉容量率10%、夜間6%，仍很有信心。
何晉滄表示，供電穩定一直是經濟部對台電的要求，昨日因為故障因素，備轉容量率一度掉到4%左右，但台電透過相當多調度措施、虛量反應等維持，未來林口一號機修復，興達新一號機獲得高雄市府點頭後，供電狀況就會穩定。
但至今天下午3時，備轉容量率已經低於6%，速度比昨日更快，因此今日夜尖峰供電仍有些疑慮。
外傳台積電為加速美國亞利桑那州二廠及三廠建廠進度，台灣的嘉義先進封裝二廠計畫喊停，何晉滄則表示，台積電的說法是在台投資計畫不變，實際上仍需要台積電說明會比較完整。
何晉滄也說，台積電嘉義封裝廠如果有經濟部協助，經濟部也都可以完全配合需求，後續也會向台積電了解。
