林口1號機組下周復電 經部將召電力可靠審議會應變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
興達電廠、林口電廠共3部發電機組近日陸續受損，衝擊供電，昨晚備載容量一度降至3.8%。記者陳正興／攝影
興達電廠、林口電廠共3部發電機組近日陸續受損，衝擊供電，昨晚備載容量一度降至3.8%。經濟部次長賴建信18日表示，目前機組沒有全開，儲能仍有餘裕，預估今晚用電尖峰約3,600萬瓩，仍有220萬瓩的備載容量。

針對興達電廠事件，賴建信表示，台電已經完成檢討報告，將提交給高雄市政府。林口1號機組已經緊急搶修，下周可以投入產線。賴建信強調，台電努力調度，不過現在所有機組沒有全開，儲能足夠有餘裕，以18日為例，預估夜間負載尖峰約3,600萬瓩，還有220萬瓩備轉容量餘裕。

賴建信表示，維持備轉容量應急，在過去一周相關事件中發揮效果，備轉容量會維持6％，經部會持續督促台電精進，且下周會召開電力可靠審議會，確保調度與電力供需各種狀況。該會議是常態定期的，上下半年都會召開，將針對重大事故去做補強與管控。

台電副總經理吳進忠說，近期調度會配合儲能系統還有緊急備用機組，還有需量反應、虛擬電廠等等，有信心確保夜尖峰供電都在6%以上。

吳進忠表示，台電公司過去幾年積極開發新機組、佈建儲能系統，已發揮很大功能，約有160萬瓩；虛擬電廠能參與調度的大概也有50萬瓩，都能提高調度彈性與系統韌性。

此外，對於近期台電機組頻傳問題，會否影響到19日電價審議委員會。行政院發言人李慧芝表示，電價方面還是尊重審議委員會的決定。

