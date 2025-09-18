國發會通過沙崙生態科學園區籌設計畫 年產值逾2.2兆

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國發會18日召開第133次委員會議，審議通過國家科學及技術委員會陳報的「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」（草案），全案將陳報行政院，並建請核准。國發會主委葉俊顯表示，該計畫完成後，台南沙崙地區將新增約531公頃科學園區，預估年產值可達約22,437億元，並創造約35,000個優質就業機會。

計畫總經費約1,227億元，由科學園區管理局作業基金分年編列預算支應。預計於2027年底前完成非都市土地開發許可及環境影響評估審查，隨後進行土地取得及園區公共工程施工，並同步進行廠商建廠。

葉俊顯指出，本計畫旨在因應人工智慧及高效能運算等技術快速發展的需求，維持我國半導體產業競爭力，加速建構大南方產業生態系，並落實「均衡台灣」目標。園區以生態科學園區理念開發，強調產業與生態共榮，未來可成為國內外科學園區開發新典範。

國發會表示，「大南方新矽谷」以台南沙崙為核心，隨著周邊重大建設投入與開發，將吸引就業及居住人口，並配合完善生活機能，提升區域發展的多元服務。同時結合沙崙智慧綠能科學城的研發場域與新興技術，透過產業群聚效應及研發創新，帶動相關產業全方位技術提升，強化上、下游產業國際競爭力，確保我國半導體產業持續領先全球。

生態 國發會

