經部：林口1號機下周恢復供電 興達大火調查報告將送高市府

興達電廠、林口電廠共3部發電機組近日陸續受損，衝擊供電，昨晚備載容量一度降至3.8%。經濟部次長賴建信說，目前機組沒有全開，儲能仍有餘裕，預估今晚用電尖峰約3600萬瓩，仍有220萬瓩的備載容量。

他說，目前興達電廠爆炸已完成檢討報告，將提交高雄市政府，林口一號機搶修後，預計下周投入供電產線。

台電副總經理吳進忠說，近期調度會配合儲能系統還有緊急備用機組，還有需量反應、虛擬電廠等等，有信心確保夜尖峰供電都在6%以上。

吳進忠表示，台電公司過去幾年積極開發新機組、佈建儲能系統，已發揮很大功能，約有160萬瓩；虛擬電廠能參與調度的大概也有50萬瓩，都能提高調度彈性與系統韌性。