快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

經部：林口1號機下周恢復供電 興達大火調查報告將送高市府

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台電興達電廠天然氣發電機組。記者劉學聖／攝影
台電興達電廠天然氣發電機組。記者劉學聖／攝影

興達電廠、林口電廠共3部發電機組近日陸續受損，衝擊供電，昨晚備載容量一度降至3.8%。經濟部次長賴建信說，目前機組沒有全開，儲能仍有餘裕，預估今晚用電尖峰約3600萬瓩，仍有220萬瓩的備載容量。

他說，目前興達電廠爆炸已完成檢討報告，將提交高雄市政府，林口一號機搶修後，預計下周投入供電產線。

台電副總經理吳進忠說，近期調度會配合儲能系統還有緊急備用機組，還有需量反應、虛擬電廠等等，有信心確保夜尖峰供電都在6%以上。

吳進忠表示，台電公司過去幾年積極開發新機組、佈建儲能系統，已發揮很大功能，約有160萬瓩；虛擬電廠能參與調度的大概也有50萬瓩，都能提高調度彈性與系統韌性。

台電 林口 爆炸

延伸閱讀

經部：林口電廠1號機下週恢復供電 興達火警檢討將提交高雄市府

台電：17日夜尖峰備轉率4%隨後回歸6% 合理調度水力

昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

相關新聞

林口火力發電廠機組故障 今上午請求翡翠水庫支援

林口火力發電廠機組故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠今天緊急請求台北市政府翡翠水庫管理局支援。翡管局在接到台電請求通知...

爆炸、故障頻傳 經濟部：對供電仍有信心

興達電廠、林口電廠接連出現機組爆炸、故障等意外，讓台電供電吃緊，昨日傍晚備轉容量率一度跌破4%，來到3.8%，但經濟部次...

林口1號機組下周復電 經部將召電力可靠審議會應變

興達電廠、林口電廠共3部發電機組近日陸續受損，衝擊供電，昨晚備載容量一度降至3.8%。經濟部次長賴建信18日表示，目前機...

聯準會降息1碼 童子賢：衡量物價就業取得微妙平衡

受到失業率上升風險影響，美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息1碼（0.25個百分點）。代工廠和碩董事長童子賢表示...

經部：林口1號機下周恢復供電 興達大火調查報告將送高市府

興達電廠、林口電廠共3部發電機組近日陸續受損，衝擊供電，昨晚備載容量一度降至3.8%。經濟部次長賴建信說，目前機組沒有全...

航太暨國防工業展開幕 各式AI無人載具吸睛

「2025台北國際航太暨國防工業展」今天在台北南港展覽館盛大開展，共有490家來自國內外航太軍工產業企業參展，展出150...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。