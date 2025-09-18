聯準會降息1碼 童子賢：衡量物價就業取得微妙平衡

受到失業率上升風險影響，美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息1碼（0.25個百分點）。代工廠和碩董事長童子賢表示，聯準會主席鮑爾需負責衡量物價與就業，在民生消費壓力和經濟活絡發展之間取得微妙的平衡，他應該要獨立運作，不受美國總統川普等政治人物的壓力影響。

童子賢上午出席商周AI（人工智慧）新贏家高峰會接受媒體採訪說，降息通常會帶來幾個連鎖反應，首先是企業貸款利息負擔降低，取得資金變得更容易，有助於緩解經營壓力；其次，消費端的資金也變得相對充足，有助於活絡消費。因此降息通常會刺激股市上漲、黃金價格上漲、促進消費暢旺，使生產活動更容易。

然而，他也提醒，當降息帶來的好處完全實現後，經濟可能因過熱而再次引發對通貨膨脹的擔憂，形成一個經濟循環。全球主要經濟體的利率政策也會相互影響，例如美國降息時，韓國、日本等國也可能跟進。他期望美國在2025年能降息2碼，2026年再降1碼，以促進經濟熱絡。

童子賢認為，川普（Donald Trump）很擔心美國目前的問題，才會天天提到要聯準會主席鮑爾（JeromePowell）降職。至於鮑爾可能終於看到美國經濟面臨反轉，就業看起來不是那麼暢旺，所以決定降息。

談到Meta今天發表首款鎖定消費者並內建抬頭顯示器（HUD）的智慧眼鏡，童子賢指出，AI將與人們既有的使用習慣、生活習慣和應用習慣相結合，例如眼鏡、隱形眼鏡、耳環等日常配件，將不僅具備原有功能，而是會發展成新型的穿戴式裝置，帶來商機與便利。

他以智慧眼鏡為例，可成為個人抬頭顯示器，把螢幕投射在使用者眼前，應用在演講時無需看稿。技術發展的關鍵在於輕量化、小型化與微型化，藉此克服早期產品較笨重的缺點。

不過他也提醒，智慧穿戴裝置可能導致使用者因過度專注於虛擬畫面，而分散對現實環境的注意力，甚至造成危險，例如走路撞到電線桿。

媒體詢問對虛擬貨幣的看法，童子賢表示，自己過去對虛擬貨幣的疑慮之一是財富創造的來源，另一方面則是因為虛擬貨幣「挖礦」過程浪費寶貴的能源，這些能源可以應用於對人類有具體幫助的地方。

童子賢認為，早期虛擬貨幣因監管不健全而引發疑慮，然而現在金融數位化與貨幣數位化是不可阻擋的趨勢，如果排斥這個趨勢，可能讓台灣的金融與社會現代化處於落後。

談到能源議題，童子賢說，自己過去曾對核能電廠抱持錯誤觀念，誤以為等同核子彈，但深入研究後有了不同見解。若用酒的濃度比喻，核電廠的鈾燃料濃度約3%到5%，如同啤酒；核子彈的鈾燃料濃度需達到80%以上才能引爆，如同烈酒威士忌。雖然台北及新北地區鄰近核一、核二與核四廠，但並非「坐在核子彈上面」。

儘管如此，他仍強調核能安全非常重要，核能風險是可控管的，類似醫院中的大型X光機，能夠被納入常軌服務現代社會。