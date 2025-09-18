興達電廠、林口電廠接連出包 立委示警：限電危機迫近
立委許宇甄指出，近來台電機組接連出包，從興達電廠新機組爆炸，到林口電廠燃煤機組破管，短短數日內就讓全國電力備轉容量率一度跌至3.8%，逼近限電紅燈。台電在夜間時段，甚至動用已除役的機組緊急救援，並向民間企業高價買電。
許宇甄說，上述這些案例都證明，在太陽下山、光電歸零後，台灣的供電系統脆弱，隨時有限電危機。台電不願公開夜間備轉容量率，也令人無法接受。
許宇甄抨擊，高雄興達電廠新機組測試時爆炸，波及其他機組；林口電廠機組相繼故障，加上光電日落瞬間歸零，台灣一口氣少掉7%電力。即便台電火力全開，連除役的老舊燃煤機組與核二、核三的輕油機組都被迫上場，仍舊無法掩飾供電緊繃的窘境。
許宇甄指出，連護國神山台積電（2330）都無法倖免。僅僅一周內，台積電就三度被迫配合降載、啟動緊急機組，無塵室作業因此受影響。台積電內部甚至抱怨，能再配合的時間已被壓縮到一天僅2小時。這不僅威脅台灣產業競爭力，更動搖國際投資信心。
許宇甄示警，如果民生用電也被迫降壓，雖然一時感覺不出差別，但實際上會縮短家電壽命，甚至可能釀成意外。她強調，能源安全就是國家安全，政府希望發展半導體、AI、先進製造業，就應該保障最基本的穩定供電。
許宇甄呼籲，政府應正視缺電危機的現實，重新檢討錯誤的能源政策。否則，台灣不僅會失去產業競爭力，更會在國際舞台上喪失信任。人民需要的不是口號，而是穩定可靠的電力保障。若再繼續錯誤的能源政策，下一次限電，將是全民無法承受的國安危機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言