興達電廠、林口電廠接連出包 立委示警：限電危機迫近

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立委許宇甄指出，近來台電機組接連出包，從興達電廠新機組爆炸，到林口電廠燃煤機組破管，短短數日內就讓全國電力備轉容量率一度跌至3.8%，逼近限電紅燈。台電在夜間時段，甚至動用已除役的機組緊急救援，並向民間企業高價買電。

許宇甄說，上述這些案例都證明，在太陽下山、光電歸零後，台灣的供電系統脆弱，隨時有限電危機。台電不願公開夜間備轉容量率，也令人無法接受。

許宇甄抨擊，高雄興達電廠新機組測試時爆炸，波及其他機組；林口電廠機組相繼故障，加上光電日落瞬間歸零，台灣一口氣少掉7%電力。即便台電火力全開，連除役的老舊燃煤機組與核二、核三的輕油機組都被迫上場，仍舊無法掩飾供電緊繃的窘境。

許宇甄指出，連護國神山台積電（2330）都無法倖免。僅僅一周內，台積電就三度被迫配合降載、啟動緊急機組，無塵室作業因此受影響。台積電內部甚至抱怨，能再配合的時間已被壓縮到一天僅2小時。這不僅威脅台灣產業競爭力，更動搖國際投資信心。

許宇甄示警，如果民生用電也被迫降壓，雖然一時感覺不出差別，但實際上會縮短家電壽命，甚至可能釀成意外。她強調，能源安全就是國家安全，政府希望發展半導體、AI、先進製造業，就應該保障最基本的穩定供電。

許宇甄呼籲，政府應正視缺電危機的現實，重新檢討錯誤的能源政策。否則，台灣不僅會失去產業競爭力，更會在國際舞台上喪失信任。人民需要的不是口號，而是穩定可靠的電力保障。若再繼續錯誤的能源政策，下一次限電，將是全民無法承受的國安危機。

台電 台積電 許宇甄 興達電廠

