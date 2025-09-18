生育補助提高至10萬！陳時中：透過福利弭平差異讓產婦安心生

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院18日通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，包括擴大生育補助、不孕症試管嬰兒補助3.0及醫療性生育保存補助。其中在生育補助上，全面提高至十萬，對此，行政院政委陳時中表示，基本上社會保險給付並未改變，公平性沒有問題。提高到10萬元的部分是由公務預算補足的福利措施，著重在公平性。由於生產成本大致相同，政府透過福利拉平不同投保級距間的差異，讓所有產婦都能安心生產。

行政院長卓榮泰指出，政府在「因應少子女化對策計畫2.0」中，推出3項精進措施，首先是自明年1月1日起，擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶生育本國籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助10萬元。

不過外界對於一體適用生育給付10萬元，恐怕對投保級距較高者有失公允有疑慮，對此，勞動部長洪申翰表示，社會保險像是勞保他會有他投保的級距，可是勞保相關給付也並非只有生育給付這一環，目前推動生育給付部分最主要是因應少子女化政策，這次設定的考量也並不是把他拉低，而是盡可能地把社會福利拉齊，同時在經濟上相對弱勢的族群，從整體少子女化政策的角度來看，也希望能給他更多一點幫助，

洪申翰強調，因此外界認為的不公平狀況並沒有出現，因為是整體拉高，並不是把繳的比較多的人給付降低，這部分主要是透過國家的公務預算去促成的福利政策，這樣對於收入相對弱勢者也能有比較多一點的幫助，對於整體的少子女化政策也會有所幫助。

陳時中則表示，基本上社會保險給付是沒有變，在保險的公平面上是沒有問題，提高至10萬元的部分，主要還是由公務預算所填補上的福利制度，而福利講究公平，因此對於每一個生產婦女來說，生產所產生的費用是差不多，在原本的制度上，會因為投保級距不同而領有不同給付的狀況，政府就透過福利的方式讓這樣的差異拉平，讓大家生產可以更安心。

卓榮泰說，今年11月1日起，實施「試管嬰兒補助方案3.0」，調高39歲以下不孕夫妻首次申請之第1次補助金額，由現行10萬元調高至最高15萬元，對於各胎之第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高10萬元。另外39歲至未滿45歲之間不孕夫妻，首次申請第一次補助金額，由現行10萬元調高至13萬元，對於各胎之第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高8萬元。低收及中低收入戶不分年齡及胎次，均補助15萬元。

第三，卓榮泰說，自9月1日開始實施醫療性生育保存補助試辦方案，減輕其取卵(精)療程的經濟負擔，取卵具最高7萬元/次補助，取精最高8千元/次補助，以此政策支持與協助癌友保留未來生育的希望。

