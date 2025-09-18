快訊

航太暨國防工業展開幕 各式AI無人載具吸睛

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台北國際航太暨國防工業展「國防館」的高教機模擬器，吸引許多民眾排隊體驗。記者林澔一／攝影
台北國際航太暨國防工業展「國防館」的高教機模擬器，吸引許多民眾排隊體驗。記者林澔一／攝影

「2025台北國際航太暨國防工業展」今天在台北南港展覽館盛大開展，共有490家來自國內外航太軍工產業企業參展，展出1500個展位創歷史新高。本屆展會共計有來自美國、德國、法國、等14國廠商參加，其中美國館匯聚全球前四大軍事廠商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、RTX、GE Aerospace、Shield AI、DTC等指標企業，展出航電設備、精密武器、AI無人載具與後勤裝備等。

國防部長顧立雄觀展後表示，展覽內容聚焦韌性、自主與創新，台灣一定要建構國防自主的能量，在建構能量與韌性的同時也要不斷的尋求創新。後續的台美國防工業合作會逐步堅實國防能量的精進，在相關合作、技術合作或是落地生產方面，都會進一步探討。

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)在「2025台北國際航太暨國防工業展」設攤展出。記者林澔一／攝影
洛克希德馬丁(Lockheed Martin)在「2025台北國際航太暨國防工業展」設攤展出。記者林澔一／攝影
「2025台北國際航太暨國防工業展」雷虎科技展示無人機、無人快艇等裝置。記者林澔一／攝影
「2025台北國際航太暨國防工業展」雷虎科技展示無人機、無人快艇等裝置。記者林澔一／攝影
「2025台北國際航太暨國防工業展」今天在台北南港展覽館盛大開展，共有490家來自國內外航太軍工產業企業參展，展出1500個展位創歷史新高。記者林澔一／攝影
「2025台北國際航太暨國防工業展」今天在台北南港展覽館盛大開展，共有490家來自國內外航太軍工產業企業參展，展出1500個展位創歷史新高。記者林澔一／攝影
國防部長顧立雄（右二）、立法院副院長江啟臣（左二）與外貿協會董事長黃志芳（中）等人，上午出席「2025台北國際航太暨國防工業展」開幕儀式。記者林澔一／攝影
國防部長顧立雄（右二）、立法院副院長江啟臣（左二）與外貿協會董事長黃志芳（中）等人，上午出席「2025台北國際航太暨國防工業展」開幕儀式。記者林澔一／攝影
立法院副院長江啟臣（右起）、外貿協會董事長黃志芳、國防部長顧立雄等人，到漢翔展區參觀「風光儲電力島系統」架構。記者林澔一／攝影
立法院副院長江啟臣（右起）、外貿協會董事長黃志芳、國防部長顧立雄等人，到漢翔展區參觀「風光儲電力島系統」架構。記者林澔一／攝影

