航太暨國防工業展開幕 各式AI無人載具吸睛
「2025台北國際航太暨國防工業展」今天在台北南港展覽館盛大開展，共有490家來自國內外航太軍工產業企業參展，展出1500個展位創歷史新高。本屆展會共計有來自美國、德國、法國、等14國廠商參加，其中美國館匯聚全球前四大軍事廠商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、RTX、GE Aerospace、Shield AI、DTC等指標企業，展出航電設備、精密武器、AI無人載具與後勤裝備等。
國防部長顧立雄觀展後表示，展覽內容聚焦韌性、自主與創新，台灣一定要建構國防自主的能量，在建構能量與韌性的同時也要不斷的尋求創新。後續的台美國防工業合作會逐步堅實國防能量的精進，在相關合作、技術合作或是落地生產方面，都會進一步探討。
