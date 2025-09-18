「工研院創新週」展示30多項創新技術 移動儲能、巡檢機器人亮相

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
工研院今天在台南歸仁沙崙綠能科技示範場域舉辦「工研院創新週」系列活動，現場展出產業轉型應用成果現場展示30多項「創新技術」包含移動式太陽光儲存設備、綠氨轉氫平台、固態胺捕碳、金屬離子捕捉材、巡檢機器人等科技成果。

現場展出專利組成技術，以國內回收玻璃為料源，轉製成奈米孔洞玻璃材料NaPoGlass，金屬廢水循環低碳化製程，不僅解決兩大廢棄物問題，並創造出具有雙循環低碳特色的長效抗菌材料，協助電子、電鍍等產業製程低碳化，並為民生及醫材產業提供許多創新產品發展機會，獲得2025愛迪生循環設計金牌獎。

畜牧場智慧管理員、雞舍管理巡檢機器人則以國產晶片打造農業共通型自主移動載具，整合自動排程、視覺與導航模組，即時蒐集飼養雞隻等禽畜影像與熱成像資料，0.5度溫度變化就可偵測，協找出體溫異常狀況，供農場巡檢與健康監測；另也搭配超遠端VR圖控，可供未來養殖業、大樓管理使用。

工研院表示，現場展出的淨零創新、循環材料、數位轉型與新興產業四大主題，要展現協助南台灣產業升級轉型的決心與成果。

今天也舉辦首場「SOUTH NEXT：大南方產業轉型國際論壇」，邀集亞馬遜網路服務公司、日立製作所、大南方新矽谷推動辦公室及工研院專家分享國內外最新產業現況。

政務委員國科會主委吳誠文、工研院院長劉文雄等參觀工研院與產業合作的亮點成果：

有丹娜絲風災後即刻支援斷電地區民眾緊急用電的「移動式太陽光儲設備 E-Cube」，可直接應用於發電的「綠氨轉氫應用平台」，幫助工業製程回收二氧化碳的「固態胺碳捕捉技術」及應用於製造業廢玻璃、金屬廢水循環的「金屬離子捕捉材 NaPoGlass」，導入家禽養殖場自動化管理與監測的「雞舍管理巡檢機器人」，透過 AI 控制策略與數位雙生優化煉鋼製程的「轉爐出鋼製程數位雙生系統」。

吳誠文表示，南台灣不僅是半導體、綠能與智慧製造的重要基地，更承載推動數位轉型與淨零永續戰略任務。政府將透過前瞻研發投資、人才培育與國際鏈結，加速新興產業與在地產業的融合，帶動南台灣成為引領產業升級與國家競爭力的驅動引擎。

工研院長劉文雄表示，南台灣產業面對全球能源轉型、供應鏈重組與數位化浪潮挑戰，AI、再生能源、循環材料及無人載具等新興產業快速崛起。產業必須找到突破口，因此工研院攜手國際大廠與在地夥伴技術交流，協助南台灣產業鏈強化韌性與國際競爭力。

