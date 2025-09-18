快訊

中央社／ 台北18日電
台電林口電廠。圖／本報資料照片
台電林口電廠。圖／本報資料照片

近日興達電廠、林口電廠共3部發電機組陸續受損，影響供電。經濟部次長賴建信今天說，台電針對興達電廠火警一事已經完成檢討報告，將提交高雄市政府，至於林口1號機經緊急搶修，下週就能重返供電產線。

日前興達電廠火警導致新1號機暫停發電，台電林口2號機也出現故障跳脫，連林口1號機16日也破管，共3大機組無法供電，供電壓力遽增。

賴建信今天在行政院會後記者會指出，台電針對興達電廠已經完成檢討報告，後續將提交給高雄市政府，至於林口1號機經緊急搶修，下週可以投入供電產線。

他強調，台電很努力調度，目前機組沒有全開，儲能還是有餘裕，以今天為例，預估夜尖峰是3600萬瓩，整體還有220萬瓩餘裕。

台電副總經理吳慶忠補充表示，近期調度會配合儲能系統、緊急備用機組、需量反應、虛擬電廠，有信心夜尖峰備轉率都在6%以上。

他也說，台電過去積極開發新機組、儲能系統等，目前儲能系統約有160萬瓩、虛擬電廠也有50萬瓩，都能提高調度彈性，以及系統韌性。

台電 林口 高雄市

相關新聞

國發會推動南科沙崙生態科學園區 預估創造年產值約2.24兆元

國發會今日舉行委員會議，會中就國發會及勞動部提報「產業投資五大要素優化政策續階計畫-人才及勞工要素之規劃」案及院交議，國...

聯準會降息1碼 為何匯債金三市場和預期反向而行？法人揭原因

美國聯準會宣布降息1碼（0.25個百分點），照理說會帶動美元走弱及美債走強，美元跟美債的表現卻反向而行，美元走強且美債走...

經部：林口電廠1號機下週恢復供電 興達火警檢討將提交高雄市府

近日興達電廠、林口電廠共3部發電機組陸續受損，影響供電。經濟部次長賴建信今天說，台電針對興達電廠火警一事已經完成檢討報告...

航太暨國防工業展開幕 各式AI無人載具吸睛

「2025台北國際航太暨國防工業展」今天在台北南港展覽館盛大開展，共有490家來自國內外航太軍工產業企業參展，展出150...

「工研院創新週」展示30多項創新技術 移動儲能、巡檢機器人亮相

工研院今天在台南歸仁沙崙綠能科技示範場域舉辦「工研院創新週」系列活動，現場展出產業轉型應用成果現場展示30多項「創新技術...

菲律賓台灣形象展開展 五大主軸亮相

由經濟部國貿署、外貿協會主辦的2025年菲律賓臺灣形象展17日起至19日於馬尼拉SMX展覽中心登場。邀集145家臺灣企業...

