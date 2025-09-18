經部：林口電廠1號機下週恢復供電 興達火警檢討將提交高雄市府

近日興達電廠、林口電廠共3部發電機組陸續受損，影響供電。經濟部次長賴建信今天說，台電針對興達電廠火警一事已經完成檢討報告，將提交高雄市政府，至於林口1號機經緊急搶修，下週就能重返供電產線。

日前興達電廠火警導致新1號機暫停發電，台電林口2號機也出現故障跳脫，連林口1號機16日也破管，共3大機組無法供電，供電壓力遽增。

賴建信今天在行政院會後記者會指出，台電針對興達電廠已經完成檢討報告，後續將提交給高雄市政府，至於林口1號機經緊急搶修，下週可以投入供電產線。

他強調，台電很努力調度，目前機組沒有全開，儲能還是有餘裕，以今天為例，預估夜尖峰是3600萬瓩，整體還有220萬瓩餘裕。

台電副總經理吳慶忠補充表示，近期調度會配合儲能系統、緊急備用機組、需量反應、虛擬電廠，有信心夜尖峰備轉率都在6%以上。

他也說，台電過去積極開發新機組、儲能系統等，目前儲能系統約有160萬瓩、虛擬電廠也有50萬瓩，都能提高調度彈性，以及系統韌性。