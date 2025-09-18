國發會推動南科沙崙生態科學園區 預估創造年產值約2.24兆元

國發會今日舉行委員會議，會中就國發會及勞動部提報「產業投資五大要素優化政策續階計畫-人才及勞工要素之規劃」案及院交議，國家科學及技術委員會陳報「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」草案等案進行討論。

強化半導體產業根留台灣與競爭優勢，國科會將推動南科沙崙生態科學園區計畫。國發會主委葉俊顯表示，本計畫完成後將於台南沙崙地區新增科學園區面積約531公頃，預估創造年產值約2.24兆元，並提供35000個優質就業機會。

葉俊顯指出，本計畫總經費約1227億元，所需經費均由科學園區管理局作業基金項下分年編列預算支應，預計2027年底前完成非都市土地開發許可審議及環境影響評估審查，接續用地取得後，園區公共工程施工及廠商將同步建廠。

葉俊顯表示，本計畫是為因應人工智慧與高效能運算等領域之技術革新帶來的強勁需求，維持我國半導體產業競爭優勢，加速建構大南方產業生態系，達成「均衡臺灣」目標，此外本園區以生態科學園區為開發理念，強化產業與生態共榮發展，可作為未來國內外科學園區開發之新典範。

國發會指出，國科會提出「大南方新矽谷」就是以台南沙崙為核心，隨著台南沙崙周邊重大建設投入與開發，將吸引就業、居住人口聚集，配合周邊逐漸完善生活機能，為區域發展提升完善多元之服務機能。同時搭配沙崙智慧綠能科學城之新興技術及研發場域共同營造，透過產業群聚效應及研發能量的技術創新，帶動相關產業全方位之技術提升，有助於強化上、下游產業之國際競爭力，使我國在半導體產業之競爭優勢持續領先國際。

另外，為充裕人才，國發會將協同相關部會落實「國家人才競爭力躍升方案」，配合AI新十大建設，觀測AI人才就業及需求等趨勢，並從中小學基礎扎根至大專院校跨域學習，投資下世代AI人才；強化區域產學共育合作，並攜手大專院校成立聯盟；擴大培育淨零綠領人才等，期能積極培育具備AI、綠領及跨域人文數位等關鍵技能之人才。同時，也將聚焦延攬AI等產業人才，擴大Talent Taiwan中心服務量能，吸引更多國際人才來台及留臺發展。

勞工部分，葉俊顯表示勞動部將以保障國內勞工權益為優先，持續開發與運用多元勞動力，全力支持產業發展與轉型，首先「保障本國勞工就業機會」，預計每年協助3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者就業等；而推動「擴大跨國勞動力運用」，包括放寬旅宿業訓練課程認定、擴大僑外生中階技術工作等，協助產業能有更充足的本國及跨國勞動力可以運用，持續強化企業競爭力。

此外，