菲律賓台灣形象展開展 五大主軸亮相

由經濟部國貿署、外貿協會主辦的2025年菲律賓臺灣形象展17日起至19日於馬尼拉SMX展覽中心登場。邀集145家臺灣企業參加，並以綠色永續、農漁科技、智慧科技、大健康產業，智慧生活作為台灣形象館的五大主軸。

雙方代表在啟動儀式時簽署並交換象徵合作的TAIWAN EXPO球衣，寓意攜手並進，為臺菲未來在科技、產業及文化領域的深化合作注入強勁動力。

貿協董事長黃志芳在開幕致詞時表示，臺灣形象展以合作為核心價值，建構跨國合作平台，推動臺菲產業鏈結，不僅回應菲律賓產業升級及永續發展需求，也強化臺灣與菲律賓及東協市場的交流與合作機會，展現臺灣多元產業的創新實力與國際競爭力。。

駐菲律賓臺北經濟文化辦事處周民淦大使致詞時表示，臺菲近年合作日益緊密，不僅共享民主、開放與永續發展的價值，經貿、投資與人文交流亦持續深化。臺灣形象展不僅是展示產品的平台，更是推動政策對接與產業合作的重要橋樑。

菲律賓商工總會（PCCI）主席Enunina V. Mangio致詞表示，PCCI將持續支持臺菲夥伴關係，推動技術移轉、人才交流與合資合作，共同打造具韌性與永續發展的區域產業鏈。

今年展會兩大亮點主題為「智慧醫療」與「農漁科技」。在智慧醫療方面，共有28家醫療院所與業者展現臺灣完整醫療體系與前瞻醫療服務，包括國際轉診服務、特色醫療、高階健康檢查、先進醫療器材、遠距健康監測及AI診斷等數位醫療服務，結合大數據與ICT，支持智慧慢性病管理與偏遠地區醫療覆蓋，有效提升醫療可及性及品質，展現臺灣在智慧健康產業的創新實力與市場競爭力。萬芳醫院更策劃臺菲國際醫療研討會「Shaping Tomorrow Together: Taiwan-Philippines AI Innovations in Smart Healthcare。」，深化臺菲醫療科技交流。

在農漁科技方面，則首度展現從生產端、運送端到客戶端，完整的產業鏈科技應用。在生產端，運用物聯網和人工智慧監控土壤養分、微氣候及水質，實現精準養殖與科學管理，穩定產量與提高產品品質。運送端則藉助智慧冷鏈物流與冷藏倉儲系統，採用車輛追蹤及監控技術，保障農漁產品的鮮度和安全，減少損耗並延長保鮮期。在終端消費者餐桌上，則展示臺灣高品質、健康又美味的農產食品。臺灣農漁科技對接菲律賓在農漁產業面臨的多重需求，幫助菲國提高農漁產業的韌性與可持續發展能力。