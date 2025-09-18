數發部推動「政府LINE官方帳號認證機制」 台中逾百同仁完訓

數位發展部推動「政府 LINE 官方帳號認證機制」，與地方政府緊密協作，讓民眾在最常使用的 LINE 通訊平台上，也能以直覺方式簡單確認政府 LINE 帳號真偽。114年 9 月數發部已完成兩場線上培訓，臺中市政府所屬局處、區公所與戶政事務所超過百位第一線同仁參與；預計於 9 月底由臺中市政府率先啟用藍盾認證。透過清楚一致的帳號標示，民眾得以更快速辨識正確資訊，進一步提升政府與民眾之間的信任感。

「政府 LINE 官方帳號認證機制」機制設計著重「民眾容易辨識政府 LINE 帳號真偽」。當民眾在 LINE 上接收政府訊息時，只要留意帳號是否帶有藍色盾牌標誌，並檢視帳號名稱是否清楚標示機關名稱、職稱與姓名，即可迅速判斷來源是否為官方。這套簡明的識別方式，能有效降低民眾受騙風險，將「辨識真偽」落實到日常使用情境中。

為協助第一線服務人員建立統一回應與加強應對能力，數發部於 9 月 11 、 12 日完成兩場線上培訓，內容聚焦認證理念、帳號標示規範與對外應用情境，協助公務同仁在實務上更貼近民眾需求。臺中市政府預計在9月底率先啟用，並優先導入民眾常用的市政服務帳號，讓辨識機制及早發揮效益，從民眾最有感的接觸點開始，逐步擴大影響。

展望未來，數發部將持續與地方政府及 LINE 合作，穩健擴大導入範圍，讓政府 LINE 公務帳號具有一致標示，以清楚可辨的標示、便於求證的管道與持續優化的服務流程，逐步完善民眾在日常通訊情境中的「看得懂、辨得清、信得過」，共同營造安全可信的數位環境。