聯準會降息1碼 為何匯債金三市場和預期反向而行？法人揭原因

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國聯準會降息1碼。紐約證交所交易員盯著螢幕觀看Fed主席鮑爾的記者會。（路透）
美國聯準會降息1碼。紐約證交所交易員盯著螢幕觀看Fed主席鮑爾的記者會。（路透）

美國聯準會宣布降息1碼（0.25個百分點），照理說會帶動美元走弱及美債走強，美元跟美債的表現卻反向而行，美元走強且美債走弱（殖利率上漲，代表價格下跌）。法人解讀，最主要是因為聯準會主席鮑爾發言保守，強調未來的降息會依照數據逐步的調整，所以使得美元未走弱，美債殖利率也是先跌後升。

美債十年期公債殖利率在聯準會宣布降息之後，上漲5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），收4.08%；美元指數則上漲0.41%，收97.03。

法人分析指出，近期勞動市場出現疲弱跡象，令美國FOMC（公開市場操作委員會）如市場預期降息1碼，且點陣圖暗示今年仍有2碼的降息空間，一度令美債殖利率快速下降；但鮑爾在會後記者會中將此次降息定調為風險管理式降息，並在談及未來降息路徑時表示，聯準會處於逐次會議判斷的狀態（meeting-by-meeting situation），使美債殖利率快速反彈，收斂早前降幅。

在Fed宣布降息後，美元也急遽走弱，一度觸及今年以來新低；但鮑爾在會後記者會發言保守，強調未來政策將依賴數據的立場，美元指數連同美債殖利率同步走高，美元指數小幅走強作收。

而國際金價因為美元跟美債先跌後升，所以反而下跌0.84%，每英兩收3693.70美元。法人分析，金價大致與美債殖利率、美元的走勢反向，因此，在聯準會宣布降息後一度跳高，並在會後記者會後快速轉跌。

降息 殖利率 美國聯準會

