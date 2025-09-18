新青安大鬆綁期望恐落空？法人預估台灣央行今仍不放鬆房市信用管制

台灣央行18日下午即將召開第3季理監事會，在美聯準會（Fed）如預期宣布降息1碼後，央行會議是否跟進降息，以及房市信用管制措施是否會有所調整，成為市場關注焦點。法人預估，央行不具降息需求，房市信用管制也不會鬆綁。

國票投顧指出，近期台灣總體經濟數據表現、包括GDP、CPI、失業率等數據均優，以及新版青年安心成家房貸（新青安）日前已經排除適用銀行法72-2條，可免計入不動產貸款占存款與發債額30%，對新青安核貸撥款縮短等待期已有幫助，因此央行今天下午理監事會，預期將對台灣後續經濟動向予以正面評估，而房市信用管制已見成效，房市量縮價平，銀行核貸嚴謹，逐步降低不動產放款及中度，而在日前金管會已響應行政院長卓榮泰宣示房貸水龍頭開大，而將新青安排除適用銀行法72-2天條後，央行應可放心繼續執行信用管制措施，無須調整。

也就是說，金融圈預期與新青安的首購族申貸戶期盼的央行也比照金管會，給予新青安豁免計入不動產放款集中度計算的待遇，國票投顧認為不會發生。

國票投顧投研部指出，考量台灣經濟持續溫和復甦，以及CPI雖仍因房租、電價及外食費續強的漲幅而有上漲壓力，但高基期下呈現緩降趨勢，核心CPI已有逐步持穩的物價結構，與央行總裁楊金龍之前所言目前通膨水準仍不到降息標準，因此預估今天下午台灣央行理監事會議，將再次決議維持利率不變，亦不會降準，研判2026年台灣央行才可能逐漸留出降息的空間。

另外，基於央行實施的房市緊縮政策於降低房市熱度已有初步成效，再加上新青安貸款政策已有鬆綁，央行無須擔憂信用管制措施影響到自住及首購族群核貸權益，因此可更加堅定續行信用管制措施，以降低不動產放款集中度，所以國票投顧投研部推論央行今天也沒有鬆綁房市管制措施的必要。