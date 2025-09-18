新青安大鬆綁期望恐落空？法人預估台灣央行今仍不放鬆房市信用管制

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台灣央行18日下午即將召開第3季理監事會，在美聯準會（Fed）如預期宣布降息1碼後，央行會議是否跟進降息，以及房市信用管制措施是否會有所調整，成為市場關注焦點。法人預估，央行不具降息需求，房市信用管制也不會鬆綁。

國票投顧指出，近期台灣總體經濟數據表現、包括GDP、CPI、失業率等數據均優，以及新版青年安心成家房貸（新青安）日前已經排除適用銀行法72-2條，可免計入不動產貸款占存款與發債額30%，對新青安核貸撥款縮短等待期已有幫助，因此央行今天下午理監事會，預期將對台灣後續經濟動向予以正面評估，而房市信用管制已見成效，房市量縮價平，銀行核貸嚴謹，逐步降低不動產放款及中度，而在日前金管會已響應行政院長卓榮泰宣示房貸水龍頭開大，而將新青安排除適用銀行法72-2天條後，央行應可放心繼續執行信用管制措施，無須調整。

也就是說，金融圈預期與新青安的首購族申貸戶期盼的央行也比照金管會，給予新青安豁免計入不動產放款集中度計算的待遇，國票投顧認為不會發生。

國票投顧投研部指出，考量台灣經濟持續溫和復甦，以及CPI雖仍因房租、電價及外食費續強的漲幅而有上漲壓力，但高基期下呈現緩降趨勢，核心CPI已有逐步持穩的物價結構，與央行總裁楊金龍之前所言目前通膨水準仍不到降息標準，因此預估今天下午台灣央行理監事會議，將再次決議維持利率不變，亦不會降準，研判2026年台灣央行才可能逐漸留出降息的空間。

另外，基於央行實施的房市緊縮政策於降低房市熱度已有初步成效，再加上新青安貸款政策已有鬆綁，央行無須擔憂信用管制措施影響到自住及首購族群核貸權益，因此可更加堅定續行信用管制措施，以降低不動產放款集中度，所以國票投顧投研部推論央行今天也沒有鬆綁房市管制措施的必要。

央行 房市 降息

相關新聞

聯準會降息1碼 為何匯債金三市場和預期反向而行？法人揭原因

美國聯準會宣布降息1碼（0.25個百分點），照理說會帶動美元走弱及美債走強，美元跟美債的表現卻反向而行，美元走強且美債走...

豐原將設電力儲能場居民憂心安全性 經濟部和台電將開公聽會溝通

台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，翁社里長吳安修表示，居民陳情書已送交中央單位，經濟部能源局...

國發會推動南科沙崙生態科學園區 預估創造年產值約2.24兆元

國發會今日舉行委員會議，會中就國發會及勞動部提報「產業投資五大要素優化政策續階計畫-人才及勞工要素之規劃」案及院交議，國...

菲律賓台灣形象展開展 五大主軸亮相

由經濟部國貿署、外貿協會主辦的2025年菲律賓臺灣形象展17日起至19日於馬尼拉SMX展覽中心登場。邀集145家臺灣企業...

聯準會降息 國泰投顧：看準三大投資趨勢變化

美國聯準會重啟降息，國泰投顧認為，在聯準會貨幣政策「新轉折」下，將推波助瀾三大投資趨勢，包含降息所帶來的投資市場結構性轉...

台電：17日夜尖峰備轉率4%隨後回歸6% 合理調度水力

林口電廠2部機組故障停機，興達1部機組配合火災安檢停機，影響供電共290萬瓩，導致昨天夜尖峰備轉容量率掉至4%，台電今天...

