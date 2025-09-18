快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會降息 國泰投顧：看準三大投資趨勢變化

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
聯準會重啟降息，國泰投顧認為將可關注三大投資趨勢，包含降息所帶來投資市場結構性轉折、美股企業獲利上調動能會影響全球、全球固定收益領域投資機會放大。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）
聯準會重啟降息，國泰投顧認為將可關注三大投資趨勢，包含降息所帶來投資市場結構性轉折、美股企業獲利上調動能會影響全球、全球固定收益領域投資機會放大。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）

美國聯準會重啟降息，國泰投顧認為，在聯準會貨幣政策「新轉折」下，將推波助瀾三大投資趨勢，包含降息所帶來的投資市場結構性轉折、美股企業獲利上調動能影響全球、全球固定收益領域投資機會放大。

美國勞動力市場數據疲軟，聯準會降息將從可選擇變成有必要。國泰投顧認為，這對投資市場標誌著結構性轉折，美國短天期殖利率下降更快、美元進一步走弱、以及對於利率敏感性資產重新帶來推動力，例如美國成長股、美國中小型股。

此外，根據摩根士丹利研究，截至9月初市場分析師對美股企業獲利營收上調預期數量減去下調預期數量比率加速增長超過15%，領漲全球其他主要股市，這股「獲利驅動」的行情，若再疊加聯準會貨幣寬鬆政策提供的新催化劑，國泰投顧預估，全球股市將聚焦美股，包含美國大型科技股、受惠人工智慧相關類股，以及可望在降息後受惠借貸成本下降的美國中小型股。

第三是聯準會立場的轉變，將放大全球固定收益領域的機會，隨著利率下行，將帶動債券價格走升。新興市場債更值得投資人注意，新興市場美元主權債殖利率達7.29%、高於美國非投資等級債6.78%、美國投資等級債4.91%，為主要固定收益領域中收益具吸引力的資產類別。

降息 美國聯準會

延伸閱讀

美聯準會如期降息 市場為何熱度不高？法人：會議結論偏鷹低於預期

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

相關新聞

聯準會降息1碼 為何匯債金三市場和預期反向而行？法人揭原因

美國聯準會宣布降息1碼（0.25個百分點），照理說會帶動美元走弱及美債走強，美元跟美債的表現卻反向而行，美元走強且美債走...

豐原將設電力儲能場居民憂心安全性 經濟部和台電將開公聽會溝通

台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，翁社里長吳安修表示，居民陳情書已送交中央單位，經濟部能源局...

國發會推動南科沙崙生態科學園區 預估創造年產值約2.24兆元

國發會今日舉行委員會議，會中就國發會及勞動部提報「產業投資五大要素優化政策續階計畫-人才及勞工要素之規劃」案及院交議，國...

菲律賓台灣形象展開展 五大主軸亮相

由經濟部國貿署、外貿協會主辦的2025年菲律賓臺灣形象展17日起至19日於馬尼拉SMX展覽中心登場。邀集145家臺灣企業...

聯準會降息 國泰投顧：看準三大投資趨勢變化

美國聯準會重啟降息，國泰投顧認為，在聯準會貨幣政策「新轉折」下，將推波助瀾三大投資趨勢，包含降息所帶來的投資市場結構性轉...

台電：17日夜尖峰備轉率4%隨後回歸6% 合理調度水力

林口電廠2部機組故障停機，興達1部機組配合火災安檢停機，影響供電共290萬瓩，導致昨天夜尖峰備轉容量率掉至4%，台電今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。