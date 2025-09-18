聯準會降息 國泰投顧：看準三大投資趨勢變化

美國聯準會重啟降息，國泰投顧認為，在聯準會貨幣政策「新轉折」下，將推波助瀾三大投資趨勢，包含降息所帶來的投資市場結構性轉折、美股企業獲利上調動能影響全球、全球固定收益領域投資機會放大。

美國勞動力市場數據疲軟，聯準會降息將從可選擇變成有必要。國泰投顧認為，這對投資市場標誌著結構性轉折，美國短天期殖利率下降更快、美元進一步走弱、以及對於利率敏感性資產重新帶來推動力，例如美國成長股、美國中小型股。

此外，根據摩根士丹利研究，截至9月初市場分析師對美股企業獲利營收上調預期數量減去下調預期數量比率加速增長超過15%，領漲全球其他主要股市，這股「獲利驅動」的行情，若再疊加聯準會貨幣寬鬆政策提供的新催化劑，國泰投顧預估，全球股市將聚焦美股，包含美國大型科技股、受惠人工智慧相關類股，以及可望在降息後受惠借貸成本下降的美國中小型股。

第三是聯準會立場的轉變，將放大全球固定收益領域的機會，隨著利率下行，將帶動債券價格走升。新興市場債更值得投資人注意，新興市場美元主權債殖利率達7.29%、高於美國非投資等級債6.78%、美國投資等級債4.91%，為主要固定收益領域中收益具吸引力的資產類別。