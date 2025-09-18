美聯準會如期降息 市場為何熱度不高？法人：會議結論偏鷹低於預期

美國聯準會（Fed）17日FOMC會議決議降息1碼，雖符合市場預期，但會後談話卻偏鷹，Fed對美國通膨的擔憂未去，只是時間問題，也使得美長天期公債殖利率波動、走勢震盪。法人分析，Fed官員對總體經濟問題包括失業率、關稅與通膨影響等看法不一，今天決議降息與關稅影響通膨產生效應的時間延後有關，顯示2026年降息放緩，整體降幅幅度低於市場預期，使得資本市場也反映不一。台股金融類股紅翻黑，大盤開高走低。

國票投顧指出，Fed如期反映勞動需求疲軟導致供需失衡，因此會議決定降息1碼，但官員對後續降息步調尚未達成共識，雖年底降息碼數中位數落於3碼，但實際上官員看法仍相當分歧。且Fed仍然擔憂通膨風險，只是時間往後挪移，因此後續的降息空間相對有限，步調放緩。可以說Fed本次會議內容偏鷹，整體降息腳步與幅度均低於預期。

國票投顧分析，整體來看，本次Fed想傳達的訊息是通膨風險沒有消失，只是往後延，且反映到降息經濟轉好，進一步上調明年通膨預期，至於本次會議降息是反映勞動供需略為失衡，顯示下行風險跡象，又預期通膨傳導速度延後，所以支持風險式管理的降息1碼，官員大致認為勞動市場沒有急救的需求。

國票投顧指出，美國通膨有望短暫休整，因此預計10月Fed會再降1碼以支撐勞動市場，消費者動能轉向年底節慶，加上降息效應使年底旺季不致低迷，有助於企業轉嫁成本，Fed主席鮑爾會後談話顯示其對勞動市場看法較為樂觀，且通膨風險只是延後，因此整體預期2026上半年Fed降息估計僅約2碼。