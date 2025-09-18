快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

美聯準會如期降息 市場為何熱度不高？法人：會議結論偏鷹低於預期

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美國聯準會（Fed）17日FOMC會議決議降息1碼，雖符合市場預期，但會後談話卻偏鷹，Fed對美國通膨的擔憂未去，只是時間問題，也使得美長天期公債殖利率波動、走勢震盪。法人分析，Fed官員對總體經濟問題包括失業率、關稅與通膨影響等看法不一，今天決議降息與關稅影響通膨產生效應的時間延後有關，顯示2026年降息放緩，整體降幅幅度低於市場預期，使得資本市場也反映不一。台股金融類股紅翻黑，大盤開高走低。

國票投顧指出，Fed如期反映勞動需求疲軟導致供需失衡，因此會議決定降息1碼，但官員對後續降息步調尚未達成共識，雖年底降息碼數中位數落於3碼，但實際上官員看法仍相當分歧。且Fed仍然擔憂通膨風險，只是時間往後挪移，因此後續的降息空間相對有限，步調放緩。可以說Fed本次會議內容偏鷹，整體降息腳步與幅度均低於預期。

國票投顧分析，整體來看，本次Fed想傳達的訊息是通膨風險沒有消失，只是往後延，且反映到降息經濟轉好，進一步上調明年通膨預期，至於本次會議降息是反映勞動供需略為失衡，顯示下行風險跡象，又預期通膨傳導速度延後，所以支持風險式管理的降息1碼，官員大致認為勞動市場沒有急救的需求。

國票投顧指出，美國通膨有望短暫休整，因此預計10月Fed會再降1碼以支撐勞動市場，消費者動能轉向年底節慶，加上降息效應使年底旺季不致低迷，有助於企業轉嫁成本，Fed主席鮑爾會後談話顯示其對勞動市場看法較為樂觀，且通膨風險只是延後，因此整體預期2026上半年Fed降息估計僅約2碼。

Fed 降息 通膨

延伸閱讀

美降息1碼符合預期但後續步調不明 壽險金控領跌金融類股指數由紅翻黑

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

相關新聞

豐原將設電力儲能場居民憂心安全性 經濟部和台電將開公聽會溝通

台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，翁社里長吳安修表示，居民陳情書已送交中央單位，經濟部能源局...

今年供電首亮警戒橘燈 全台電力拉警報

台電發電機組從南到北接連故障，在燃煤機組林口電廠一號機昨天傳出破管停機後，發電量再少八百MW（百萬瓦）、約百分之二的發電...

觀察站／供電亮橘燈…限電只差一步 台電還要當鴕鳥？

台電接連出包，興達電廠天然氣機組爆炸之後，林口電廠燃煤機組一、二號機又接連故障，台電保證夜尖峰的備轉容量率會在百分之六以...

大財經／人形機器人引爆美中角力戰 台灣搶商機

當世界兩大強權在晶片、電動車與太空激烈競逐之後，「人形機器人」成為最新戰場。這場結合人工智慧（ＡＩ）與硬體製造的軍備競賽...

人均GDP贏南韓 葉俊顯：歸功台積電 優勢可望持續

台灣今年的人均ＧＤＰ（國內生產毛額）可望超車南韓近來引發熱議，新任國發會主委葉俊顯表示，主要歸功於台積電及人工智慧（ＡＩ...

國發會：人均GDP將續超韓 台積是關鍵 有5至10年領先優勢

國發會主委葉俊顯昨（17）日表示，因為台灣有台積電先進製程及先進封裝，且在未來五至十年內具有優勢，他樂觀認為，台灣人均G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。