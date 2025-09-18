聽新聞
豐原將設電力儲能場居民憂心安全性 經濟部和台電將開公聽會溝通
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，翁社里長吳安修表示，居民陳情書已送交中央單位，經濟部能源局和台電將再次開公聽會，和居民面對面溝通說明。
記者今天到這座儲能場工地觀察，四周高圍籬已架起，門口一面告示，標明「翁子儲能案場假設工程」，施工期間從今年6月3日到8月1日，但現場未見動工情形。
有居民在網路發文「聽說豐原要蓋儲能場，有人知道那是什麼嗎？會不會對環境造成影響？」，還有人研判是國內電力不足，要在各地蓋這種電力儲能場因應。
儲能場工地在豐原區翁社里，翁社里長吳安修今天表示，業者和相關單位曾到當地開過說明會，仍有居民擔心安全等問題，經濟部能源局和台電等單位已接到居民陳情內容，預計再次開公聽會說明。
立法院副院長江啟臣也曾接到居民陳情書，已將陳情內容交給經濟部和台電等單位，江啟臣辦公室表示，查證此場屬合法申請案，也要求確保儲能場安全性，業者強調有強化安全等級。
