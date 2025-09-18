台電：17日夜尖峰備轉率4%隨後回歸6% 合理調度水力

快訊

中央社／ 台北18日電
林口電廠2部機組故障停機，興達1部機組配合火災安檢停機，影響供電共290萬瓩，導致昨天夜尖峰備轉容量率掉至4%，台電今天說明，此為尖峰當下瞬間值，且晚間8時過後已回升到6%，整體供電仍穩定。圖／台電大樓外招牌。聯合報系記者侯永全／攝影
林口電廠2部機組故障停機，興達1部機組配合火災安檢停機，影響供電共290萬瓩，導致昨天夜尖峰備轉容量率掉至4%，台電今天說明，此為尖峰當下瞬間值，且晚間8時過後已回升到6%，整體供電仍穩定。

台電透過新聞稿表示，考量近期台灣外海已有兩個颱風形成，預期可能帶來豐沛雨量，可提升水力發電排程彈性，因此合理調度水力發電加入支援。

台電表示，電力調度除調度機組外，也妥善運用各項資源維持穩定供電，例如輔助服務、儲能系統、需量反應等多元措施，同時包括運用水力資源。

北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，昨天下午開始供電亮出「警戒」橘燈，夜間備轉容量率降至約4%，台電5部備用機組皆上線支援。

供電 台電 備轉容量率

