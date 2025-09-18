Fed 降息符合預期美股跌多漲少 法人估電子權值股買盤回穩帶動盤勢

美國聯準會（Fed）17日宣布降息1碼，符合市場預期，美股週三表現分歧，道瓊工業指數漲260點，但其他三大指數均下挫，與部分大型科技股表現不佳拖累有關。法人預期18日台股可望受Fed降息1碼激勵，買盤可望增溫，大型電子權值股表現可望回穩，低位階中小型股可留意。

Fed降息符合市場預期，但Fed主席鮑爾強調政策預測僅為參考，實際情況可能快速變化，使得美股在其發表演說時震盪，市場預期今年底前Fed還會降息2碼，至2026年則放緩降息腳步。科技股輝達因中國抵制導致股價疲弱，壓抑科技股表現。法人預期今天台股電子權值股在美降息底定後可望觀望買盤回流，成為穩盤力量。