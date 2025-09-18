Fed 降息符合預期美股跌多漲少 法人估電子權值股買盤回穩帶動盤勢
美國聯準會（Fed）17日宣布降息1碼，符合市場預期，美股週三表現分歧，道瓊工業指數漲260點，但其他三大指數均下挫，與部分大型科技股表現不佳拖累有關。法人預期18日台股可望受Fed降息1碼激勵，買盤可望增溫，大型電子權值股表現可望回穩，低位階中小型股可留意。
Fed降息符合市場預期，但Fed主席鮑爾強調政策預測僅為參考，實際情況可能快速變化，使得美股在其發表演說時震盪，市場預期今年底前Fed還會降息2碼，至2026年則放緩降息腳步。科技股輝達因中國抵制導致股價疲弱，壓抑科技股表現。法人預期今天台股電子權值股在美降息底定後可望觀望買盤回流，成為穩盤力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言