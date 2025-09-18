大財經／AI變革…黑手傳產新舞台 我有機會晉升核心供應國

長年隱於幕後的基礎零件，如今要支撐機器人行動、操作與感知的眼睛、手腕、關節與骨幹，台灣傳產業者磨練多年的製造力可望被重新看見。 ——穩懋董事長陳進財

穩懋董事長陳進財坐在辦公桌前，左手厚厚一疊書橫跨人工智慧（ＡＩ）、傳產、經營管理等主題，右手邊螢幕則開著股市大盤，上頭是紅紅綠綠不斷變化閃爍的台股公司列表。接受專訪時，陳進財神情堅定，「台灣產業鏈完整，有矽半導體、ＩＣ設計、化合物半導體，也有機械、機電等傳統工藝可以整合，」他信心十足地說：台商有機會從「零組件隱形冠軍」，晉升為ＡＩ機器人各部位的核心供應國。

在陳進財眼中，人形機器人需要的不只ＡＩ晶片，更關鍵的是：大量靈敏精準的感測功能及傳輸系統，才能有視覺、感知、行動協調能力，這仰賴高速運算、資訊傳輸和大量數據三技術，「ＡＩ強弱取決於輸入資料多寡，透過智慧感測器，才能收集巨量數據，而3D感測及生物感測等功能，都要使用化合物半導體」。

陳進財一路帶領穩懋成為全球砷化鎵晶圓代工龍頭，熟稔矽半導體與化合物半導體技術，不只身兼工總副理事長，同時也是化合物半導體暨設備產學聯盟主委。近幾年來，他見證無數大中小型科技與傳產業者的轉型，如今，他則看見機器人可望為台商開啟另一波榮景。

「ＡＩ加機器人，是這一世代最重要的產業發展，」陳進財說，機器人不只能解決缺工問題，還將在智慧製造、交通、居家照護等領域帶來變革。但人形機器人與ＡＩ的崛起，並非ＡＩ單一應用技術的躍進，還將涵蓋感測、傳輸、運算、儲存的系統革命，亟需半導體與精密機械、機電工藝結合，才能讓ＡＩ機器人運作順暢。

在技術分工上，陳進財描述：以台積為首的矽半導體主攻運算與儲存，化合物半導體則負責傳輸與感測。兩者互補，就像人類要有大腦加神經。光通訊、高階微波、雷射二極體等相關元件應用量雖不如矽大，卻是機器人能否動得更接近真人、更靈巧、敏捷的關鍵。

人形機器人讓ＡＩ晶片、傳輸介面、感測元件必須匯聚整合，讓化合物半導體的角色從邊緣進入核心。但這波轉型，最重要的是，讓台灣長年深耕精密機械的「黑手」傳產有了全新科技舞台。

身為工總副理事長，陳進財近年更深刻感受ＡＩ變革的連鎖效應。他說，從齒輪、軸承、線性滑軌、滾珠螺桿、馬達、工控系統到鏡頭模組，長年隱於幕後的基礎零件，如今要支撐機器人行動、操作與感知的眼睛、手腕、關節與骨幹。隨著全球期待機器人帶來更多生產力，台灣傳產業者磨練多年的製造力可望被重新看見。許多中小型製造廠已不只是零件供應商，更積極開發軟硬整合方案，試圖跳脫被動加工格局，朝模組化、系統化、智能化邁進。

但無論是台灣要在國際貿易中夾縫求生，或台廠要抓住下一技術浪潮，「想維持長期競爭力，必須找到自己的利基」，陳進財指出，「無論台美、兩岸、台日、東南亞，都需要從全球觀點、區域合作的角度布局，如此才能在高度地緣政治中，走出一條成長的道路」。