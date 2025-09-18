大財經／美中地緣政治衝突…機器人供應鏈重構 台廠4策略切入

美中科技對抗持續延燒至機器人領域，全球供應鏈裂解為「中國供應鏈」與「非中國供應鏈」，ＡＩ人形機器人不僅要突破技術瓶頸，更要面對市場商業化的不確定，「人形機器人生態系不只是製造機器人本體那麼簡單，而是整體的生態環境，」研華總經理蔡淑妍說，在人形機器人領域，目前是美、中領先，但日本、歐洲也加速追趕，所以「來自不同國家的生態系統會非常關鍵」。

外資摩根士丹利報告指出，全球人形機器人市場在二○五○年將逼近五兆美元規模，超越汽車市場。其中，機器人的大腦、感測器與致動器、靈巧手等關鍵零件是價值核心。

然而，供應鏈來源也是一大考題：若採用中國供應鏈，以今年人形機器人的物料清單（BoM）檢視，成本只要四點六萬美元；若是採用「非中國供應鏈」如歐美廠商，成本高達十三點一萬美元，幾近三倍。甚至中國供應鏈的BoM成本預估二○三四年，還會進一步下降至只要一點六萬美元，向全球展現其成本與規模優勢，但在美中地緣政治衝突中，用陸製產品能否被各國市場接受？卻存在變數。

正因美中科技對抗加劇，各國企業會尋求「第三選項」避開政治風險，台灣也處於這場供應鏈重構的縫隙。蔡淑妍就舉例，研華和輝達、高通合作針對不同行業的客戶提供解決方案，「聚焦在多元應用，不僅是製造業，還包括醫療、能源等領域，這些產業都非常積極想導入ＡＩ加速創新」。

資策會ＭＩＣ資深產業分析師盧冠芸建議，台廠可採取四策略切入搶占機器人產業商機：第一，著手研發關鍵的高階模組，進一步打入機器人供應鏈；第二，借鏡在電動車領域累積的經驗，將ＡＩ、軟體平台等可共用的核心技術，以及電動車相關驅動技術，應用到機器人開發中；第三，聚焦感測模組、重要零組件與整機組裝，成為機器人供應鏈中不可或缺的角色；第四，從軟體開發、模型與平台建構到整體系統整合等方面切入市場。

蔡淑妍認為，機器人分成ＡＭＲ（自主移動機器人）、協作型機器人、人形機器人，都需要整合很多感測、運算、控制等技術，靈活的台廠要能依據各國不同客戶使用情境，以當地供應鏈和生態系打造在地化應用，才能脫穎而出在各國客戶的工廠或醫療場所中，協助解決全球的缺工問題，也具備規格定義協作的話語權。