大財經／人形機器人引爆美中角力戰 台灣搶商機

當世界兩大強權在晶片、電動車與太空激烈競逐之後，「人形機器人」成為最新戰場。這場結合人工智慧（ＡＩ）與硬體製造的軍備競賽，不只是技術的較勁，更牽動產業版圖重塑與國際戰略。當美中兩國在人形機器人領域角力加劇，台灣能否再一次從夾縫中找到定位、抓住商機？

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克大膽宣示，五年內Optimus機器人將力拚年產百萬台規模、明年就開始大規模生產；輝達創辦人黃仁勳將人形機器人喻為「未來經濟核心」，認為ＡＩ與機器人深度融合後，將重新定義全球經濟結構，台灣應把握機會。台積電董事長魏哲家更透露人形機器人，已經對台積營收帶來明顯貢獻。

「機器人和ＡＩ（人工智慧），會讓台灣再引領風騷廿年！」全球砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長陳進財接受本報專訪時，信心十足地說。

外資摩根士丹利近日出具最新報告，預期到了二○五○年，全球人形機器人市場規模將突破五兆美元，數量達十億台、市場年收入可達四點七兆美元，超過全球汽車市場。因此，無論規模成長或應用場域，都為台灣代工廠和零組件廠帶來商機。

台廠動起來的同時，全球人形機器人主導權之爭，早已在美中之間戰得難分難捨：從技術專利到供應鏈主導權，正上演一場「大腦與身體」的對決。

美有「大腦」優勢 高階技術領先

據摩根士丹利統計，近五年來，中國在人形機器人領域共申請超過五千六百件專利，領先美國僅一千四百多件達四倍之譜。但若觀察專利品質與企業排名，則是另一個故事，摩根士丹利針對人形機器人前十名專利申請企業中，美國Boston Dynamics居首，其後依序為大陸優必選、加拿大Sanctuary AI、日本Sony。前十名中僅有一家大陸企業，顯示美國仍在高階技術與創新保持優勢。

這場競賽中，美中各有千秋。全球人形機器人技術分兩大面向：ＡＩ演算法與晶片構成的「大腦」，以及硬體、零組件與整合製造的「身體」。

美國占據「大腦」高地。除微軟、谷歌、特斯拉、輝達、OpenAI等科技巨擘態度積極，還有Figure AI、AgilityRobotics、Apptronik等新創企業，已與ＢＭＷ、Amazon、ＮＡＳＡ建立合作，搶進工廠與物流場域應用。

陸拚「身體」製造 低成本衝規模

大陸則是在「身體」製造上具優勢：在自動化零組件、馬達、感測器模組與電池製造上供應鏈完整，有具成本效益的零組件，採類似太陽能產業發展模式，讓人形機器人成本降低速度超越預期。

大陸宇樹科技G1、優必選Walker系列，以及小米、小鵬的家用與商業機器人，都已推出具商業潛力的機型，宇樹G1售價更只要一點六萬美元。

大陸供應鏈完整、零組件成本低且交期穩定，被認為是人形機器人商品化最大推手。儘管大陸在半導體、軟體、精密零件、靈巧手臂等領域遜於美國，但靠著「做出來、先量產、再疊代」的中國式創新，競爭力不容小覷。達明董事長何世池透露，陸製機械手臂價格是台廠一半，有些陸商甚至砍到只要三分之一。

我鴨子划水 專利申請全球第七

夾在中美間的台灣，多年扮演ＡＩ晶片、零組件與ＩＣＴ模組幕後推手，亦鴨子划水搶居要角。摩根士丹利統計，過去五年來，各國針對人形機器人專利申請，台灣申請數量一百九十二件，位居第七、擠進世界前十強，大摩更將台積、鴻海、上銀、和大四家公司選入人形機器人供應鏈百強名單。

「但是台廠應該多重布局，」資策會ＭＩＣ資深產業分析師盧冠芸說，台灣雖在ＡＩ晶片與資通訊供應鏈有優勢，但在軟體技術、模型與平台、系統整合必須更進步，應培養垂直整合能力。若能結合ＡＩ平台、場域應用與系統整合，才能跳脫代工廠、零件供應商角色，翻轉成為ＡＩ人形機器人新時代，與各國並駕齊驅的技術共同開發者。