聽新聞
0:00 / 0:00

台電機組故障 夜間供電警戒

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

繼興達電廠新1號機受火災波及、林口2號機故障後，林口1號機又破管停機檢修，三部發電機組故障減少290萬瓩、占8%電力供應。昨（17）日進入夜尖峰，備轉容量率一度掉到4％以下，燈號亮出供電警戒的橘燈。隨著入夜後用電量下降，備轉容量率回升至6%以上。

因應機組接連故障，台電昨日中午示警，夜尖峰備轉容量率恐難保6%。昨晚為確保夜尖峰供電，包括興達1-4號燃煤機組、林口5號燃氣機組、核二、核三輕油機組、抽蓄機組全出動了，此外啟動需量反應，力求夜間穩定供電。

台電表示，台電林口電廠1號機於16日因破管停機檢修，預計9月21日完成修復，22日重新併聯發電。此外，因發電機勵磁設備故障的林口2號機則請原廠技師協助修復中。至於受到興達電廠火災波及而停機的興達新1號機，現還在檢查中，最快9月底才會向高雄市申請運轉。台電表示，林口1號機、2號機故障停機，加上配合火災事故停機安檢的興達新1號機，總計影響供電能力290萬瓩，昨日出現供電緊張情勢。

只要發電機組未回歸併網供電，近日恐都出現夜尖峰供電緊張情勢。昨日上午備轉容量率掉到9.06%，供電亮出「吃緊」黃燈；隨著太陽下山，供電更亮出橘燈，代表備轉容量率低於6%，呈供電警戒狀態。

台電表示，北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，對於夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。台電啟動備用機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。

供電 台電 備轉容量率

延伸閱讀

夜間備轉率降至4%亮警戒橘燈 台電5部備用機組已全上線

雪上加霜！林口一號機也故障 備轉容量率亮黃燈

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

林口電廠2號機勵磁機異常跳脫 台電夜間備轉拚保6%

相關新聞

今年供電首亮警戒橘燈 全台電力拉警報

台電發電機組從南到北接連故障，在燃煤機組林口電廠一號機昨天傳出破管停機後，發電量再少八百MW（百萬瓦）、約百分之二的發電...

觀察站／供電亮橘燈…限電只差一步 台電還要當鴕鳥？

台電接連出包，興達電廠天然氣機組爆炸之後，林口電廠燃煤機組一、二號機又接連故障，台電保證夜尖峰的備轉容量率會在百分之六以...

大財經／人形機器人引爆美中角力戰 台灣搶商機

當世界兩大強權在晶片、電動車與太空激烈競逐之後，「人形機器人」成為最新戰場。這場結合人工智慧（ＡＩ）與硬體製造的軍備競賽...

大財經／AI變革…黑手傳產新舞台 我有機會晉升核心供應國

穩懋董事長陳進財坐在辦公桌前，左手厚厚一疊書橫跨人工智慧（ＡＩ）、傳產、經營管理等主題，右手邊螢幕則開著股市大盤，上頭是...

人均GDP贏南韓 葉俊顯：歸功台積電 優勢可望持續

台灣今年的人均ＧＤＰ（國內生產毛額）可望超車南韓近來引發熱議，新任國發會主委葉俊顯表示，主要歸功於台積電及人工智慧（ＡＩ...

賴總統要助傳產走向國際 主權基金將投資國際通路…國發會主委回應了

外界關切主權基金規畫與推動。新任國發會主委葉俊顯17日表示，現還在收集各界意見，須審慎評估規畫，目前是在建立社會信任及建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。