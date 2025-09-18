台電機組故障 夜間供電警戒

繼興達電廠新1號機受火災波及、林口2號機故障後，林口1號機又破管停機檢修，三部發電機組故障減少290萬瓩、占8%電力供應。昨（17）日進入夜尖峰，備轉容量率一度掉到4％以下，燈號亮出供電警戒的橘燈。隨著入夜後用電量下降，備轉容量率回升至6%以上。

因應機組接連故障，台電昨日中午示警，夜尖峰備轉容量率恐難保6%。昨晚為確保夜尖峰供電，包括興達1-4號燃煤機組、林口5號燃氣機組、核二、核三輕油機組、抽蓄機組全出動了，此外啟動需量反應，力求夜間穩定供電。

台電表示，台電林口電廠1號機於16日因破管停機檢修，預計9月21日完成修復，22日重新併聯發電。此外，因發電機勵磁設備故障的林口2號機則請原廠技師協助修復中。至於受到興達電廠火災波及而停機的興達新1號機，現還在檢查中，最快9月底才會向高雄市申請運轉。台電表示，林口1號機、2號機故障停機，加上配合火災事故停機安檢的興達新1號機，總計影響供電能力290萬瓩，昨日出現供電緊張情勢。

只要發電機組未回歸併網供電，近日恐都出現夜尖峰供電緊張情勢。昨日上午備轉容量率掉到9.06%，供電亮出「吃緊」黃燈；隨著太陽下山，供電更亮出橘燈，代表備轉容量率低於6%，呈供電警戒狀態。

台電表示，北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，對於夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。台電啟動備用機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。