國發會：推主權基金 五大考量

外界關切主權基金規劃與推動，國發會主委葉俊顯昨（17）日表示，仍在收集各界意見，須審慎評估規劃，目前是在建立社會信任及建立全民共識階段。針對賴總統提及主權基金要投資通路，他表示，通路是一個廣泛概念，投資細節須規劃。

葉俊顯表示，國發會將參照國際經驗，審慎考量主權基金的核心問題，包括：專法的擬定、資金來源及籌措、治理機制、專責管理機構、以及問責機制與透明度等五大面向。

他表示，目前都還在收集各界想法，包括產業界、金融界及社會輿論等多元觀點，取得社會共識後，才會進入具體規劃及成立階段。他也說，主權基金規劃尚未有明確時程。

媒體詢問，主權基金是針對因應國際情勢變化，如何思考投資策略？葉俊顯表示，這也還在評估階段。但他提及賴總統曾提到投資通路，惟通路這也是廣泛概念，還需要規劃。

他表示，參考國外經驗，若主權基金是採財務投資，會立專法，策略性投資則不會立專法。此外，也有可能會是混合型。

他舉例新加坡淡馬錫等四支主權基金都未立專法，都是在公司法之下規範。以淡馬錫為例，以獲利為目的，架構非常彈性，推廣產業比重沒有那麼多。主權基金有很多樣態，像南韓KIC上面則設有指導委員會，功能是什麼則還要了解。

「架構還在盤，」葉俊顯表示。因賴總統曾提及要專法專責做，媒體詢問，專法專責是確定的嗎？葉俊顯則說，「也沒有確定」。