快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

國發會：推主權基金 五大考量

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

外界關切主權基金規劃與推動，國發會主委葉俊顯昨（17）日表示，仍在收集各界意見，須審慎評估規劃，目前是在建立社會信任及建立全民共識階段。針對賴總統提及主權基金要投資通路，他表示，通路是一個廣泛概念，投資細節須規劃。

葉俊顯表示，國發會將參照國際經驗，審慎考量主權基金的核心問題，包括：專法的擬定、資金來源及籌措、治理機制、專責管理機構、以及問責機制與透明度等五大面向。

他表示，目前都還在收集各界想法，包括產業界、金融界及社會輿論等多元觀點，取得社會共識後，才會進入具體規劃及成立階段。他也說，主權基金規劃尚未有明確時程。

媒體詢問，主權基金是針對因應國際情勢變化，如何思考投資策略？葉俊顯表示，這也還在評估階段。但他提及賴總統曾提到投資通路，惟通路這也是廣泛概念，還需要規劃。

他表示，參考國外經驗，若主權基金是採財務投資，會立專法，策略性投資則不會立專法。此外，也有可能會是混合型。

他舉例新加坡淡馬錫等四支主權基金都未立專法，都是在公司法之下規範。以淡馬錫為例，以獲利為目的，架構非常彈性，推廣產業比重沒有那麼多。主權基金有很多樣態，像南韓KIC上面則設有指導委員會，功能是什麼則還要了解。

「架構還在盤，」葉俊顯表示。因賴總統曾提及要專法專責做，媒體詢問，專法專責是確定的嗎？葉俊顯則說，「也沒有確定」。

專法 主權基金

延伸閱讀

解決賴清德般少數總統弊病 羅智強等藍委推二輪決選制

接掌國發會17天 葉俊顯：施政要更貼近老百姓體感

影／接任國發會主委 葉俊顯：上天的安排

徐國勇認同「台灣地位未定論」 朱立倫批：賴清德是選託管地總統？

相關新聞

今年供電首亮警戒橘燈 全台電力拉警報

台電發電機組從南到北接連故障，在燃煤機組林口電廠一號機昨天傳出破管停機後，發電量再少八百MW（百萬瓦）、約百分之二的發電...

觀察站／供電亮橘燈…限電只差一步 台電還要當鴕鳥？

台電接連出包，興達電廠天然氣機組爆炸之後，林口電廠燃煤機組一、二號機又接連故障，台電保證夜尖峰的備轉容量率會在百分之六以...

大財經／人形機器人引爆美中角力戰 台灣搶商機

當世界兩大強權在晶片、電動車與太空激烈競逐之後，「人形機器人」成為最新戰場。這場結合人工智慧（ＡＩ）與硬體製造的軍備競賽...

大財經／AI變革…黑手傳產新舞台 我有機會晉升核心供應國

穩懋董事長陳進財坐在辦公桌前，左手厚厚一疊書橫跨人工智慧（ＡＩ）、傳產、經營管理等主題，右手邊螢幕則開著股市大盤，上頭是...

人均GDP贏南韓 葉俊顯：歸功台積電 優勢可望持續

台灣今年的人均ＧＤＰ（國內生產毛額）可望超車南韓近來引發熱議，新任國發會主委葉俊顯表示，主要歸功於台積電及人工智慧（ＡＩ...

賴總統要助傳產走向國際 主權基金將投資國際通路…國發會主委回應了

外界關切主權基金規畫與推動。新任國發會主委葉俊顯17日表示，現還在收集各界意見，須審慎評估規畫，目前是在建立社會信任及建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。