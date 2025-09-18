國發會：人均GDP將續超韓 台積是關鍵 有5至10年領先優勢

國發會主委葉俊顯昨（17）日表示，因為台灣有台積電（2330）先進製程及先進封裝，且在未來五至十年內具有優勢，他樂觀認為，台灣人均GDP超越南韓將會持續。

根據外電報導，南韓今年人均GDP估計約37,430美元，落後台灣的38,066美元，將是台韓人均GDP時隔22年再度逆轉。

葉俊顯昨日舉行上任後首場媒體交流會，他表示，台灣人均GDP超越南韓，是一直有這樣的潛力，早在2019年及2020年就有討論這樣情況。

他認為，台灣人均GDP能超越南韓要歸功台積電，並認為有機會持續下去，主要是台積電在先進製程、AI、半導體領域有很強的議價能力。他提及，回顧2021年，新台幣一度衝到27元，當年台灣經濟成長率依舊亮眼，由此可見，價格與匯率雖在國際貿易扮演要角，但議價能力更為關鍵。

他認為，台積電未來五至十年內仍具有優勢，仍會在半導體先進製程及先進封裝這塊保持領先，他樂觀認為，台灣人均GDP超越南韓會持續。

葉俊顯提出「TSMC+1」，用以解釋台積電得以成功原因。T指的是trust（信任），台積電不做自己品牌，所有品牌都是他的客戶，而且客製化、良率高，贏得客戶信任；S是system（系統），包含教育系統、生態系統支持。M是台積電創辦人張忠謀（Morris），他確立台積電只做代工，不與客戶競爭的原則；C是culture（文化），台積電能夠成功，與台灣的工作文化息息相關。所謂「+1」則指政府針對半導體海外投資設有技術限制，這對台灣非常重要。