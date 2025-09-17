聽新聞
0:00 / 0:00

強化亞太金融合作有成 吳一揆交棒ABA

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
第四十一屆ABA會員大會暨研討會於不丹落幕，不丹銀行董事長Thinley Namgyel（左）為新任會長，由中信金控副董事長吳一揆（右）交接會旗。圖／ABA提供
第四十一屆ABA會員大會暨研討會於不丹落幕，不丹銀行董事長Thinley Namgyel（左）為新任會長，由中信金控副董事長吳一揆（右）交接會旗。圖／ABA提供

由中信金控創辦人辜濓松積極促成的亞洲銀行家協會（ＡＢＡ），於九月十五日至十六日首度於不丹東卡宗舉辦第四十一屆會員大會暨研討會。甫卸任ＡＢＡ會長的中信金控副董事長吳一揆表示，今年主題為「融資未來：銀行永續成長」，探討金融科技如何推動永續發展，進而促進亞太地區金融業的合作共榮，不丹重視自然環境與永續發展理念，與本屆主題高度契合，也為區域金融合作帶來新篇章。

ＡＢＡ成立於一九八一年，每兩年由理事會投票選任會長，吳一揆二○二四年起接任會長，積極擴展會員版圖，於同年爭取到ＡＢＡ年會於台北舉辦的主辦權，吸引二五○位的亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表參與，凸顯中國信託及台灣在亞太地區的影響力與優勢，及提升台灣國際能見度。

吳一揆也於任內邀請緬甸旅遊銀行、亞塞拜然Azer-Turk Bank及銀行支付平台Banking Payments and Commerce加入會員，強化區域領導地位，並擴大會員分布的廣度，讓ＡＢＡ得以持續強化推動亞太地區銀行與金融服務業發展，展現ＡＢＡ於國際組織的功能與定位。

這次的ＡＢＡ大會，吳一揆特別感謝主辦國不丹銀行的支持，這次大會也推選不丹銀行董事長Thinley Namgyel接任會長，將與新任副會長馬爾地夫銀行總經理Mohamad Shareef與斯里蘭卡哈頓國家銀行總經理Damith Pallewatte共同接續使命，健全亞太區域金融產業，促進經濟發展。

延伸閱讀

中市議會初審通過自助洗衣店管理條例 限設1樓

傳售價約2.4萬元！Meta將發表高價智慧眼鏡 內建顯示器

挺台參與ICAO 加國議員國會發表聲明並將舉行記者會

騰訊應用繁榮計畫 揭底牌

相關新聞

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

台電燃煤機組林口二號機日前故障後至今仍未修復，而林口1號機今日上午又發生故障，發電量再少800MW，約2%的發電量，上午...

賴總統要助傳產走向國際 主權基金將投資國際通路…國發會主委回應了

外界關切主權基金規畫與推動。新任國發會主委葉俊顯17日表示，現還在收集各界意見，須審慎評估規畫，目前是在建立社會信任及建...

人均GDP贏南韓 葉俊顯：歸功台積 優勢可望持續

台灣今年的人均ＧＤＰ（國內生產毛額）可望超車南韓近來引發熱議，新任國發會主委葉俊顯表示，主要歸功於台積電及人工智慧（ＡＩ...

在宅醫療照護 有望推新保單

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。知情人士透露，衛福部昨和金管會、壽險公會對相關的「...

強化亞太金融合作有成 吳一揆交棒ABA

由中信金控創辦人辜濓松積極促成的亞洲銀行家協會（ＡＢＡ），於九月十五日至十六日首度於不丹東卡宗舉辦第四十一屆會員大會暨研...

夜間備轉率降至4%亮警戒橘燈 台電5部備用機組已全上線

台電林口電廠1號機昨夜破管停機，為今天供電蒙上陰影，下午開始供電已亮出「警戒」橘燈，目前夜間備轉容量率持續維持在約4%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。