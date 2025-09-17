聽新聞
0:00 / 0:00

在宅醫療照護 有望推新保單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。知情人士透露，衛福部昨和金管會、壽險公會對相關的「商保與健保」合作交換意見，並達成初步結論，壽險公會將研議開發「一年期在宅醫療照護險」新種保單。

此外，針對不時傳出醫療資源的濫用或浪費，除了實支實付險濫用達文西手術，定額給付的醫療險也有濫用情況，昨天的會議也達成共識，健保署將與壽險業者合作，在不違反個資保護的前提下，健保與商保的資料可共同作資料的整合與交換，找出醫療資源特別浪費的醫療機構，減少醫療資源的濫用。

昨天的會議是由政務委員陳時中主持，包括金管會保險局副局長蔡火炎、壽險公會副理事長林昭廷、衛福部長石崇良等人出席。

業界人士指出，對於新的醫療科技或健保制度改變，商保的確有配合政策的空間，設計一年期的醫療險於在家照護醫療，算是表達業界配合的誠意，包括國泰、富邦、凱基、南山、新光、台灣等六大壽險公司，未來應都會加入發行這個新種保單的行列。

至於新種保單如何定價、資料如何搜集、試辦計畫的對象、哪些急症適用，損失發生率、給付範圍項目等，壽險公會將再召集壽險公司進行後續討論，並盤點後續有哪些業者參與發行這類新保單。

延伸閱讀

急診候床人數仍破百！ 台大醫院擬增聘醫師與合作醫院「共同執業」

雲縣府下鄉推預立醫療照護諮商 助民眾有尊嚴走完人生最後一程

防詐不分世代：國泰人壽推保單聯絡人與全齡教育新防線

每次要花3萬！質子治療成「醫學中心標配」 醫籲設超額保單減輕負擔

相關新聞

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

台電燃煤機組林口二號機日前故障後至今仍未修復，而林口1號機今日上午又發生故障，發電量再少800MW，約2%的發電量，上午...

賴總統要助傳產走向國際 主權基金將投資國際通路…國發會主委回應了

外界關切主權基金規畫與推動。新任國發會主委葉俊顯17日表示，現還在收集各界意見，須審慎評估規畫，目前是在建立社會信任及建...

人均GDP贏南韓 葉俊顯：歸功台積 優勢可望持續

台灣今年的人均ＧＤＰ（國內生產毛額）可望超車南韓近來引發熱議，新任國發會主委葉俊顯表示，主要歸功於台積電及人工智慧（ＡＩ...

在宅醫療照護 有望推新保單

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。知情人士透露，衛福部昨和金管會、壽險公會對相關的「...

強化亞太金融合作有成 吳一揆交棒ABA

由中信金控創辦人辜濓松積極促成的亞洲銀行家協會（ＡＢＡ），於九月十五日至十六日首度於不丹東卡宗舉辦第四十一屆會員大會暨研...

夜間備轉率降至4%亮警戒橘燈 台電5部備用機組已全上線

台電林口電廠1號機昨夜破管停機，為今天供電蒙上陰影，下午開始供電已亮出「警戒」橘燈，目前夜間備轉容量率持續維持在約4%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。