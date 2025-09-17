聽新聞
觀察站／供電亮橘燈…限電只差一步 台電還要當鴕鳥？

聯合報／ 本報記者林海
興達天然汽電廠二號機管路爆炸受損，讓台電電力調度備受考驗。記者劉學聖／攝影
興達天然汽電廠二號機管路爆炸受損，讓台電電力調度備受考驗。記者劉學聖／攝影

台電接連出包，興達電廠天然氣機組爆炸之後，林口電廠燃煤機組一、二號機又接連故障，台電保證夜尖峰的備轉容量率會在百分之六以上言猶在耳，但昨晚備轉容量率一度跌破百分之四，距離限電危機只差一步，凸顯台電的供電狀況猶如走鋼索，容不得任何意外，而台電的空口保證，又要人民如何能信任政府不缺電的承諾。

三部火力機組無法供電，一下讓台灣少了百分之七的電力，當興達電廠新一號機因受爆炸波及無法供電時，限電的擔憂就已經浮現，但台電仍信誓旦旦的保證不會限電。接著林口二號機發生故障，經濟部長龔明鑫強調信任台電，台電董事長曾文生更說，餘裕還足以因應二點五部機組再發生故障。

林口一號機昨天加入故障行列，僅是一部機組，就讓台電供電今年首次亮出供電警戒橘燈，而這顆橘燈，還是在台電傾盡全力調度下才勉強亮出，政府過去屢次以核安恐嚇人民，現在卻是火力電廠多次出包，需要動用到緊備機組、輕油發電機登場救援，還要透過需量競價向企業買電，供給不足就降低需求，也令人不禁想，若是核電廠未除役，是否還會有如今捉襟見肘、左支右絀的窘境。

台電至今仍不停強調不會限電，但備轉容量率頻頻探底，而台電在夜間不公布備轉容量率與燈號，更讓外界無從得知晚間的供電狀況，這種「不公布就不會被發現」的作法，宛如把頭埋到沙子裡的鴕鳥，連公開透明都做不到，人民要如何相信台電口中的保證，又要人民與產業界如何放心台電能穩定供電。

