人均GDP贏南韓 葉俊顯：歸功台積 優勢可望持續

台灣今年的人均ＧＤＰ（國內生產毛額）可望超車南韓近來引發熱議，新任國發會主委葉俊顯表示，主要歸功於台積電及人工智慧（ＡＩ）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。

葉俊顯昨舉行上任後首場媒體交流會，他說，政策有延續性，短期將會聚焦「ＡＩ新十大建設」、「六大區域產業及生活圈」、「地方創生」等三大方向，更強調「施政要更貼近老百姓體感」。

針對台灣人均ＧＤＰ超越南韓，葉俊顯表示，他在幾年前就已預見此結果，「我們是有那樣的潛力」。他說，先不談所得分配、不均等議題，單就人均ＧＤＰ而言，台灣在先進製程、ＡＩ、半導體領域有很強的議價能力，回顧二○二一年，台幣匯價衝到廿七元，當年經濟成長率依舊亮眼，由此可見，雖然價格與匯率都在國際貿易扮演要角，但議價能力更為關鍵，只要產品有獨特性，就算匯率升值也不影響談判、議價能力。

葉俊顯指出，台積電未來五至十年內仍具有優勢，仍會在半導體先進製程及先進封裝這塊仍會保持領先，他也認為台灣人均ＧＤＰ超越南韓會持續。他表示，台灣以中小企業為主，南韓財團較多，而且南韓對中國投資多且依賴中國市場，導致近年中國產能過剩衝擊到全世界，南韓受到比較大影響。相較之下，台灣當年產業大量赴中國投資時，保留台積電這一塊，要求必須符合在台先進製程至少領先一個世代才能放行登陸，這讓台灣保有台積電及半導體優勢。

而為避免國發基金投資踩雷，葉俊顯說，針對國發基金投前的洽談與審議、投後的管理都會加強。他說，洽談時要進行口碑調查，市場趨勢分析、增加公司治理評鑑，審議則要強化審議品質，增加諮詢委員、優化投資協議書；投後管理則要增加風險預警指標，每一季評估風險，並定期檢討轉投資事業獲利，沒獲利的要加強檢討營運狀況，未來國發基金也希望多鏈結新創產業。

至於主權基金規畫與推動，葉俊顯表示還在收集各界意見，須審慎評估規畫，目前是在建立社會信任及建立全民共識階段。他說，國發會將參照國際經驗，審慎考量主權基金的核心問題，包括專法擬定、資金來源及籌措、治理機制、專責管理機構以及問責機制與透明度。此外，主權基金規畫未有明確時程。