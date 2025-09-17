台捷經技諮商會議 捷克允諾助台商投資電力問題

「第8屆台捷經技諮商會議」落幕，雙方在交流投資議題時，捷克台商反映電力供應不足，捷方表示願積極協助解決，也已在今年3月將台灣列入免工作簽證許可國家清單，彰顯對台商投資重視。

經濟部政務次長江文若15日與捷克貿工部歐盟與外貿總司長David Müller共同主持「第8屆台捷經技諮商會議」，雙方除就全球經濟情勢發展交換意見外，並就貿易推廣、投資、產業合作及經濟安全等領域進行交流。

江文若表示，儘管近年來全球國際貿易與經濟面臨高度不確定性，國際預測機構仍對2025年台灣經濟成長持正面看法，面對全球地緣政治變局、美國課徵對等關稅及關鍵材料與技術限制等3大挑戰，政府密集與產業溝通並提出產業支持措施，同時透過推動「五大信賴產業」與「信賴供應鏈」政策，與捷克等民主夥伴建立互信互利的合作關係。

Müller表示，國際局勢持續變化，受到美國對等關稅政策影響，捷克積極與台灣等理念相同國家拓展合作夥伴關係，以深化經貿互動，強化彼此產業的國際競爭力。

貿易署指出，雙方於會中就貿易議題進行討論，經濟部說明推動會展產業數位化與減碳轉型的作法，捷方對國內相關作法表示印象深刻，盼借鏡台灣經驗，吸引更多捷克廠商參與台灣展覽，促進雙邊貿易往來。

有關投資部分，貿易署表示，經濟部向捷方說明布拉格台灣貿易投資中心已正式對外營運，可與捷方共同合作服務有需要的台商。另有關捷克台商反映電力供應不足等投資問題，捷方表示願積極協助解決，並表示今年3月已將台灣列入免工作簽證許可國家清單，彰顯對台商投資重視。

在產業合作方面，貿易署表示，雙方同意透過「台捷韌性計畫」持續推動半導體合作，並認同人工智慧在全球科技供應鏈的重要性，將加強政策分享與交流，以提升產業競爭力。雙方將持續推動智慧城市業者組團出訪，交流創新解決方案。

針對經濟安全與關鍵礦物議題，雙方樂見透過工作層級會議，分享關鍵礦物回收作法。面對國際經貿情勢變動，雙方期盼持續合作，建立互惠互利的經貿夥伴關係。

依據經濟部統計，捷克2024年是台灣在中東歐第1大貿易夥伴，雙邊貿易額23.7億美元，年成長94.79%。在投資方面，截至2025年7月底，台商赴捷投資以資通訊業為大宗，累計投資金額為2.2億美元，目前為台灣對歐盟各國投資排名第9。