林伯豐：安全核電 能源韌性解方

三三會昨（17）日召開9月例會，理事長林伯豐表示，台灣電力吃緊，而台電因錯誤的政策導致虧損而要全民埋單（漲價），他呼籲，台灣應發展新一代「安全的核電」並加快儲能與智慧電網建置，才是強化能源韌性的解方。

三三會昨日例會邀請清華大學原科院院長葉宗洸就「能源轉型與新核能科技」進行專題演講。林伯豐在會前受訪時，針對9月電價可能凍漲的議題說明，台電連年虧損，讓國內電價不得不調漲，但問題來自於能源政策的錯誤。他強調，「不應該把錯誤轉嫁到民間企業」，若將責任轉嫁企業，企業被迫遷廠或外移，國家經濟命脈將受到嚴重衝擊。

林伯豐隨後在致詞時表示，台灣電力供應有三大風險，包括：一、進口依賴度高，台灣面臨缺電危機；二、天然氣接收站建設延宕，危及環境生態；三、天然氣極易燃，要防止造成災變。

他表示，台灣應持續發展核電，用新一代安全的核能技術，並應加快儲能與智慧電網技術的發展，才能確保能源安全。