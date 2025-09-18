無薪假衝擊…三三會喊減稅 財部：已有相關調整機制

美國關稅衝擊擴大，無薪假人數飆升至7,334人，對此，三三會理事長林伯豐昨（17）日表示，建議政府對放無薪假的企業，提供減稅暨紓困計畫；另他也建言，政府應規劃擴大開放市場，放寬兩岸經貿限制。

林伯豐建議，官方應該提供「放無薪假」的企業所得稅的減免，或一定空間的紓困計畫，提供一年的支持，他相信屆時美國關稅政策將會改變，不要讓這些企業在這一年之間撐不下去。

對於減稅建議，財政部官員回應，營所稅已有相關調整機制，例如盈虧互抵制度，申報營所稅時可列報前十年虧損。

另外針對受美國關稅影響的企業，財政部已提出紓困措施，包含延分期繳稅，最常延期一年、分期三年，且免加計利息；發生營運困難的營業人，也可申請退還溢付營業稅，以穩住資金流。

三三會昨日舉行每月例會，林伯豐在會前受訪表示，中小企業放薪假是無可奈何的事，生產減少，員工上班仍要發薪水，造成企業資金短絀。

林伯豐重申針對稅、費、及銀行貸款三項目，政府要幫中小企業尋求適當的辦法， 幫他們一年，「一年過後，一定會有改善」。

至於為什麼一年會有改善？林伯豐說，美國明年期中選舉，現在美國的動亂也很明顯，不管川普能不能繼續，共和黨是不是還是一樣維持多數，就算繼續維持多數，權力的變化也不可預測，他相信「一定會有改變」。屆時相信美國關稅也會有所改變，中小企業只要撐到明年，能夠度過，很有機會再回到原來健康的狀況。

林伯豐表示，我國對美出口占比約16%，企業目前最擔心的是關稅疊加，究竟談判內容為何，希望能公開透明，讓廠商能夠提前因應。他表示，受到對等關稅衝擊，企業希望開發更廣大的市場，如東南亞與歐美市場，但實際上並不容易。業界都希望政府能放寬兩岸經貿，將出口至美國的16%占比，部分轉移到大陸與東南亞，但目前兩岸溝通遇到困難，廠商發展也受到限制，政府應重新權衡經濟和政治的考量。