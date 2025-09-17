賴總統要助傳產走向國際 主權基金將投資國際通路…國發會主委回應了

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
主權基金示意圖。 聯合報系資料照
外界關切主權基金規畫與推動。新任國發會主委葉俊顯17日表示，現還在收集各界意見，須審慎評估規畫，目前是在建立社會信任及建立全民共識階段。賴總統日前受訪表示，「台灣主權基金」投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際市場，對此，葉俊顯表示，他表示，通路是一個廣泛概念，投資細節則須規畫。

葉俊顯表示，國發會將參照國際經驗，審慎考量主權基金的核心問題，包括：專法的擬定、資金來源及籌措、治理機制、專責管理機構、以及問責機制與透明度。

他表示，目前都還在收集各界想法，包括產業界、金融界，以及社會輿論等多元觀點，在取得社會共識，才會進入具體規畫及成立階段。他也說，主權基金規畫未有明確時程。

媒體詢問，主權基金是針對因應國際情勢變化，如何思考投資策略？投資海外？葉俊顯表示，這也還在評估階段。但他提及賴總統曾提到投資通路，惟通路這也是廣泛概念，還需要規畫。

他表示，參考國外的經驗，若主權基金是採財務投資，會立專法，策略性投資則不會立專法。此外，也有可能會是混合型。

他舉例新加坡淡馬錫等四支主權基金都未立專法，都是在公司法之下規範。以淡馬錫為例，以獲利為目的，架構非常彈性，推廣產業比重沒有那麼多。主權基金有很多樣態，像南韓KIC上面則設有指導委員會，功能是什麼則還要了解。

「架構還在盤，」葉俊顯表示。因賴總統曾提及要專法專責做，媒體詢問，專法專責是確定的嗎？葉俊顯則說，「也沒有確定」。

