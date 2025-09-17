夜間備轉率降至4%亮警戒橘燈 台電5部備用機組已全上線

當戰略、願景、轉型都沒用時，CEO 還能靠什麼救公司？ 1991 年，冷戰正式劃下句點，美國國防預算連年下修，整個軍工產業瞬間從「風口浪尖」跌入「生死邊緣」。對許多國防供應商來說，那是一場突如其來的資本災難。General Dynamics——這間全美前十大軍工集團，正站在懸崖邊緣。 當時的 General Dynamics 是一艘龐大卻失速的船。部門繁多、管理鬆散、虧損連年，股東信心崩盤，內部混亂不堪。沒有人知道該怎麼救它。市場上浮現的聲音是：這家公司，差不多可以收場了。 但有人接手了它，而且，用最違反直覺的方式救了它。 他是比爾・安德斯（Bill Anders），一位既不是軍火專家，也不是經營奇才的人。他是退役空軍將領、曾參與阿波羅 8 號太空任務的太空人。他是那種一輩子都相信邏輯與紀律的人。他說：「我來，不是要夢想；我是來算帳的。」

