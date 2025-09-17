快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

夜間備轉率降至4%亮警戒橘燈 台電5部備用機組已全上線

中央社／ 台北17日電
興達天然汽電廠二號機管路爆炸受損，讓台電電力調度備受考驗。聯合報記者劉學聖／攝影
興達天然汽電廠二號機管路爆炸受損，讓台電電力調度備受考驗。聯合報記者劉學聖／攝影

台電林口電廠1號機昨夜破管停機，為今天供電蒙上陰影，下午開始供電已亮出「警戒」橘燈，目前夜間備轉容量率持續維持在約4%，台電已啟動5部備用機組，力拚度過夜尖峰挑戰。

興達電廠火警導致新1號機暫停發電，台電林口2號機日前又故障跳脫，電力系統減少210萬瓩，16日林口1號機又破管，合計3台大機組無法供電，台電共短缺290萬瓩供電能力，引發供電擔憂。

北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，上午備轉容量率掉到9.06%，供電亮出「吃緊」黃燈。

台電原先預估今天尖峰負載預3990萬瓩、最大供電能力4351.5萬瓩，根據台電官網最新資訊，白天尖峰負載實際為3987.9萬瓩，最大供電能力增約60萬瓩、達4411.2萬瓩，日尖峰當下供電仍守住「充裕」綠燈。

不過，下午供電仍在「吃緊」黃燈、「警戒」橘燈徘徊，傍晚開始，備轉率都維持在4%。

台電表示，已啟動興達1、2、3、4號機及大林5號機等5部備用與緊備機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。

供電 台電 興達電廠 備轉容量率

延伸閱讀

雪上加霜！林口一號機也故障 備轉容量率亮黃燈

今年綠電占比將達15％

2資深退休員工告台電 未將司機加給計入平均工資 告贏多領10萬餘元

憂藏貓膩危及公安 台中藍黨團喊：中火全面體檢 台電說話了

相關新聞

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

台電燃煤機組林口二號機日前故障後至今仍未修復，而林口1號機今日上午又發生故障，發電量再少800MW，約2%的發電量，上午...

賴總統要助傳產走向國際 主權基金將投資國際通路…國發會主委回應了

外界關切主權基金規畫與推動。新任國發會主委葉俊顯17日表示，現還在收集各界意見，須審慎評估規畫，目前是在建立社會信任及建...

夜間備轉率降至4%亮警戒橘燈 台電5部備用機組已全上線

台電林口電廠1號機昨夜破管停機，為今天供電蒙上陰影，下午開始供電已亮出「警戒」橘燈，目前夜間備轉容量率持續維持在約4%，...

瀕臨破產的公司如何成功翻身？CEO「2決斷」挽救：夢想不是優勢清醒才是

當戰略、願景、轉型都沒用時，CEO 還能靠什麼救公司？ 1991 年，冷戰正式劃下句點，美國國防預算連年下修，整個軍工產業瞬間從「風口浪尖」跌入「生死邊緣」。對許多國防供應商來說，那是一場突如其來的資本災難。General Dynamics——這間全美前十大軍工集團，正站在懸崖邊緣。 當時的 General Dynamics 是一艘龐大卻失速的船。部門繁多、管理鬆散、虧損連年，股東信心崩盤，內部混亂不堪。沒有人知道該怎麼救它。市場上浮現的聲音是：這家公司，差不多可以收場了。 但有人接手了它，而且，用最違反直覺的方式救了它。 他是比爾・安德斯（Bill Anders），一位既不是軍火專家，也不是經營奇才的人。他是退役空軍將領、曾參與阿波羅 8 號太空任務的太空人。他是那種一輩子都相信邏輯與紀律的人。他說：「我來，不是要夢想；我是來算帳的。」

繼美元之後晶片也成武器！美中經濟戰開打...殺傷力將改寫地緣政治版圖

經濟就是戰場，晶片就是武器！經濟戰爭時代美國如何用半導體製造出如同核彈等級的殺傷力 美元制裁的槍口，已經讓全球見識過美國的狠。但別以為那是最後一擊。真正的第二顆子彈，靜靜地躺在美國手裡，比金融還精準，比石油還致命，那就是「晶片」。 別把晶片當成只是你口袋裡手機的那顆小方塊。它是現代經濟的心臟，所有的數位運算、通訊、武器系統、人工智慧，沒有晶片就像是軍隊沒有子彈。石油曾經被稱作工業的血液，而在今天，半導體才是全球經濟的氧氣。掐住它，國家就窒息。

全球化將美元變成武器！專家「現代戰爭早已開打」：經濟與安全無法分離

經濟戰爭時代來了！美國如何將經濟發展成制裁手段，並用來對付中國？ 我在國務院與財政部的工作，讓我近距離見證了美國如何把經濟轉化成武器。這不是一夜之間的發明，而是長達數十年的積累與磨練。 冷戰後的全球化，讓世界經濟變得前所未有地緊密。美國正好站在這個網路的中樞──「美元」是國際結算的基礎貨幣，紐約和倫敦是全球資本流動的心臟，先進技術多半源自美國或由它主導的體系。 這些本來是經濟繁榮的基石，但在戰略思維裡，它們同樣是鎖喉點。 911 之後，恐怖主義威脅迫使我們重新檢視金融系統的角色。財政部成立了「恐怖主義與金融情報辦公室」（TFI），開始把反恐資金追蹤與經濟制裁結合起來。 這套模式後來被應用到伊朗：透過凍結資產、將銀行逐出 SWIFT、禁止美元交易，我們讓伊朗的對外貿易幾乎停擺，逼它回到談判桌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。