聽新聞
0:00 / 0:00
夜間備轉率降至4%亮警戒橘燈 台電5部備用機組已全上線
台電林口電廠1號機昨夜破管停機，為今天供電蒙上陰影，下午開始供電已亮出「警戒」橘燈，目前夜間備轉容量率持續維持在約4%，台電已啟動5部備用機組，力拚度過夜尖峰挑戰。
興達電廠火警導致新1號機暫停發電，台電林口2號機日前又故障跳脫，電力系統減少210萬瓩，16日林口1號機又破管，合計3台大機組無法供電，台電共短缺290萬瓩供電能力，引發供電擔憂。
北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，上午備轉容量率掉到9.06%，供電亮出「吃緊」黃燈。
台電原先預估今天尖峰負載預3990萬瓩、最大供電能力4351.5萬瓩，根據台電官網最新資訊，白天尖峰負載實際為3987.9萬瓩，最大供電能力增約60萬瓩、達4411.2萬瓩，日尖峰當下供電仍守住「充裕」綠燈。
不過，下午供電仍在「吃緊」黃燈、「警戒」橘燈徘徊，傍晚開始，備轉率都維持在4%。
台電表示，已啟動興達1、2、3、4號機及大林5號機等5部備用與緊備機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言