新華自9月19日起恢復在證券商營業處所買賣 暨繼續列為變更交易方法
櫃買中心表示，新華（5481）泰富於2025年7月9日及8月13日申報2025年第1季及第2季財務報告，暨於9月16日檢送經濟部核准的變更登記文件，其停止有價證券櫃檯買賣原因已消滅；惟因該公司前因未於會計年度終結後六個月內召開股東常會，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第2款之情事，經櫃台中心公告其有價證券自7月3日起新增變更交易方法的事由仍未消滅，公告該公司有價證券自9月19日恢復交易後，繼續列為變更交易方法。
