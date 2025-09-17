快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

安成生技產後憂鬱症新藥完成美國二期臨床收案 Q4公布解盲數據

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）17日宣布，旗下治療產後憂鬱症（Postpartum Depression）的口服新藥 NORA520，已完成美國二期臨床試驗的受試者收案作業。本次試驗共納入93位受試者，待療程結束後將展開完整療效數據分析，預計於 2025年第4季公布解盲關鍵數據（Top-line results）。

安成生技表示，NORA520為該公司透過合併杜康藥業後取得的新藥資產，該藥為以前驅藥物（Prodrug）概念設計的改良型口服劑型，分別治療產後憂鬱症與重度憂鬱症（Major Depressive Disorder）兩大適應症。

安成生技與杜康藥業的合併預計於2025年9月30日完成，安成生技將增發9,600 萬股新股予杜康藥業，實收資本額由原本新台幣10.76億元提升至20.36億元。藉由此次整併，安成生技的研發版圖將從罕見疾病與發炎性皮膚疾病領域，進一步拓展至中樞神經（CNS）治療領域，強化研發多元性並提升整體產品組合價值。

隨著臨床試驗進度推進與產品治療領域擴充，安成生技表示，未來將加快全球授權與國際合作步伐，公司對營運前景保持高度樂觀。

生技 解盲 憂鬱症

延伸閱讀

摩根大美國領先科技主動式 ETF 聚焦美國科技全台極速領跑

繼美元之後晶片也成武器！美中經濟戰開打...殺傷力將改寫地緣政治版圖

300多公民遭押 南韓外長：美國已不是與盟國友好合作的國家

全球化將美元變成武器！專家「現代戰爭早已開打」：經濟與安全無法分離

相關新聞

炒房還是被限貸？「網紅老爸」6128萬豪宅夢碎 1原因豪宅不能想貸就貸

粉絲超過80萬的YouTuber「網紅老爸」近期因賣豪宅消息掀起話題。4年前，他豪氣砸下6128萬元買新店豪宅，原以為能順利貸款七成，如今卻因央行限貸令出現落差，實際貸款成數僅剩三成。無力負擔下，他決

Uber Eats造10億趟次外送里程碑 用多樣化黏住客群！看好生鮮及會員商機再戰10年

登台即將邁入十年的Uber Eats，在外送競爭白熱化下，積極開發合作店家，豐富平台品項，近期更打入好市多，壯大生鮮版圖，以差異化服務避開價格戰陷阱。

SkySails與緯創旗下智帆風能深化合作 加速高空發電技術研發

全球高空風能領導者SkySails Power GmbH與緯創（3231）旗下智帆風能（AiSails）宣布雙方將深化在...

北市舊議會地上權案爆詐貸逾5億元 海悅五大聲明：旗下子公司完全無涉

針對有關調查局台北市調查處獲報，指金毓泰建商於2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億...

iPhone 17開賣 網路家庭第一支手機早上開賣不到半小時已送到

iPhone 17 19日上午正式開賣，買氣強強滾。PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，1...

沒鬆綁！第七波信用管制重災區不是南二都…這縣市狂減56%最慘

第七波信用管制實施滿一年，永慶房產集團根據實價資料，比較政策前後各11個月交易量，七都交易量大幅下滑，皆有四成以上減幅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。