供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

台電燃煤機組林口二號機日前故障後至今仍未修復，而林口1號機今日上午又發生故障，發電量再少800MW，約2%的發電量，上午的備轉容量率9.06%，已經亮出黃燈，而進入夜尖峰時段，備轉容量率已經僅剩下約4.3%，燈號供電警戒的橘燈，今晚供電情況堪憂。

興達電廠新2號機日前測試時發生爆炸意外，波及興達電廠新1號機供電1300MW，占3%電力供給，而林口1、2號機接連故障，全台用電吃緊的狀況雪上加霜，算上興達新1號機與林口1號、2號機，台灣就少了7%的電力供給。

台電表示，林口電廠1號機16日因破管停機檢修，預計9月21日完成修復，22日重新併聯發電，而日前因發電機勵磁設備故障的林口2號機則請原廠技師協助修復中，林口1號機、2號機故障停機，加上配合火災事故停機安檢的興達新1號機，總計影響供電能力2900MW。

台電也坦言，北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，初估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難，台電已啟動備用機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。