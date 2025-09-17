快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

繼美元之後晶片也成武器！美中經濟戰開打...殺傷力將改寫地緣政治版圖

聯合新聞網／ 愛德華・費希曼
2017年時任的美國總統川普（右）出訪北京，會晤中國國家主席習近平（左）。美聯社
2017年時任的美國總統川普（右）出訪北京，會晤中國國家主席習近平（左）。美聯社

經濟就是戰場，晶片就是武器！經濟戰爭時代美國如何用半導體製造出如同核彈等級的殺傷力

美元制裁的槍口，已經讓全球見識過美國的狠。但別以為那是最後一擊。真正的第二顆子彈，靜靜地躺在美國手裡，比金融還精準，比石油還致命，那就是「晶片」。

別把晶片當成只是你口袋裡手機的那顆小方塊。它是現代經濟的心臟，所有的數位運算、通訊、武器系統、人工智慧，沒有晶片就像是軍隊沒有子彈。

石油曾經被稱作工業的血液，而在今天，半導體才是全球經濟的氧氣。掐住它，國家就窒息。

美國很早就看清這一點。冷戰時期，科技優勢是壓垮蘇聯的核心手段，如今換成中國，美國要用的，不再只是航母與導彈，而是供應鏈上的隱形鎖。

這鎖不是一塊鐵，而是一套由規則、標準、專利、軟體和設備組成的龐大網絡，而美國正好坐在這張網的中樞。

美國掌握了半導體的哪些關鍵鎖喉點？

要造一顆先進晶片，需要設計軟體（EDA）、IP 授權、光刻機、特殊氣體、封測技術，還要有製程代工。

這當中每一個環節，美國都握著關鍵鑰匙：設計軟體由美國三巨頭壟斷；光刻機的核心技術雖在荷蘭 ASML 手裡，但它的核心零件、專利與控制軟體同樣繫於美國出口法規；半導體製程材料與關鍵設備，不是美國本土生產，就是由美國的盟友掌控：日本、韓國、台灣，無一不是美國安全體系的成員。

所以，當美國要施展「鎖喉功」，根本不需要自己動手，而是打個電話，盟友的閘門就會同時關上。

2022 年 10 月，美國商務部出手，禁止中國獲取先進製程的晶片、製造設備與技術人才，同時要求日本與荷蘭加入封鎖：這不是臨時抱佛腳，而是多年佈局的總收網。中國突然發現，不是你有錢就能買到，不是你能砸幾千億就能補上空缺。

因為先進晶片製程不是一條可以抄捷徑的道路，而是一座你沒地圖的迷宮。

台積電的 5 奈米、3 奈米製程背後，是幾十年累積下來的工程經驗與錯誤試驗的代價；ASML 的極紫外光刻機，耗費了上千家供應商與二十年研發才誕生，連歐洲的頂尖公司都要依賴美國的零件與軟體。

中國即使全國總動員，也只能在中低階製程上自給自足，一旦軍事、AI、大數據等領域需要先進晶片，就必須面對這道看不見的封鎖線。

這種制裁，和美元不同。

美元制裁是正面開火，誰和我作對，我就把你踢出美元結算體系；晶片制裁則是靜悄悄地掐住你的呼吸，你甚至可能還在用庫存，直到某一天，生產線上的最後一顆先進晶片被焊上主機板，你才發現，沒有下一批了。

中國的軍事現代化、太空計畫、5G 基礎建設都需要「晶片」

對中國來說，這是戰略上的極大威脅。因為晶片不是單一產品，而是牽動整個產業鏈的「通行證」。它限制的不只是中國的科技企業，更是中國的軍事現代化、太空計畫、5G 基礎建設。

（本文摘自感電出版《經濟戰爭時代：全球經濟如何成為美國的戰爭武器》，作者：愛德華・費希曼）
（本文摘自感電出版《經濟戰爭時代：全球經濟如何成為美國的戰爭武器》，作者：愛德華・費希曼）

沒有頂尖晶片，AI 無法突破性能瓶頸，導彈的導引系統無法升級，雲端運算能力受限，整個國家的競爭力被迫減速。

而美國比任何人都清楚在經濟戰爭中，減速就是落後，落後就是失去主導權。這也是為什麼拜登政府與川普政府在對中晶片政策上幾乎沒有分歧：這是國家安全的戰爭，不是政黨的辯論。

美元是美國的「即時清算武器」，晶片則是「長期窒息武器」。兩者結合，意味著美國同時能用金融手段切斷你的資金流，用科技手段卡住你的產業升級路。

這是一場沒有硝煙的戰爭，但殺傷力，足以改寫二十一世紀的地緣政治版圖。

所以，如果你還抱著「經濟歸經濟、政治歸政治」的想法，早就過時了。今天的世界裡，經濟就是戰場，晶片就是武器，美元之後半導體已經上膛。

美國 半導體 台積電

相關新聞

繼美元之後晶片也成武器！美中經濟戰開打...殺傷力將改寫地緣政治版圖

經濟就是戰場，晶片就是武器！經濟戰爭時代美國如何用半導體製造出如同核彈等級的殺傷力 美元制裁的槍口，已經讓全球見識過美國的狠。但別以為那是最後一擊。真正的第二顆子彈，靜靜地躺在美國手裡，比金融還精準，比石油還致命，那就是「晶片」。 別把晶片當成只是你口袋裡手機的那顆小方塊。它是現代經濟的心臟，所有的數位運算、通訊、武器系統、人工智慧，沒有晶片就像是軍隊沒有子彈。石油曾經被稱作工業的血液，而在今天，半導體才是全球經濟的氧氣。掐住它，國家就窒息。

全球化將美元變成武器！專家「現代戰爭早已開打」：經濟與安全無法分離

經濟戰爭時代來了！美國如何將經濟發展成制裁手段，並用來對付中國？ 我在國務院與財政部的工作，讓我近距離見證了美國如何把經濟轉化成武器。這不是一夜之間的發明，而是長達數十年的積累與磨練。 冷戰後的全球化，讓世界經濟變得前所未有地緊密。美國正好站在這個網路的中樞──「美元」是國際結算的基礎貨幣，紐約和倫敦是全球資本流動的心臟，先進技術多半源自美國或由它主導的體系。 這些本來是經濟繁榮的基石，但在戰略思維裡，它們同樣是鎖喉點。 911 之後，恐怖主義威脅迫使我們重新檢視金融系統的角色。財政部成立了「恐怖主義與金融情報辦公室」（TFI），開始把反恐資金追蹤與經濟制裁結合起來。 這套模式後來被應用到伊朗：透過凍結資產、將銀行逐出 SWIFT、禁止美元交易，我們讓伊朗的對外貿易幾乎停擺，逼它回到談判桌。

電價漲不漲 周五電價審議委員會見分曉

台電累積虧損逾4000億元，雖然今年可能損益兩平甚至獲利，但在政府撥補案未獲通過，電價漲不漲一直是各界關注焦點，而經濟部...

瀕臨破產的公司如何成功翻身？CEO「2決斷」挽救：夢想不是優勢清醒才是

當戰略、願景、轉型都沒用時，CEO 還能靠什麼救公司？ 1991 年，冷戰正式劃下句點，美國國防預算連年下修，整個軍工產業瞬間從「風口浪尖」跌入「生死邊緣」。對許多國防供應商來說，那是一場突如其來的資本災難。General Dynamics——這間全美前十大軍工集團，正站在懸崖邊緣。 當時的 General Dynamics 是一艘龐大卻失速的船。部門繁多、管理鬆散、虧損連年，股東信心崩盤，內部混亂不堪。沒有人知道該怎麼救它。市場上浮現的聲音是：這家公司，差不多可以收場了。 但有人接手了它，而且，用最違反直覺的方式救了它。 他是比爾・安德斯（Bill Anders），一位既不是軍火專家，也不是經營奇才的人。他是退役空軍將領、曾參與阿波羅 8 號太空任務的太空人。他是那種一輩子都相信邏輯與紀律的人。他說：「我來，不是要夢想；我是來算帳的。」

立院引入AI應用指引 藍綠都肯定增進效率

立法院首度引入AI指引，未來AI也會參與立法！台灣民主基金會與西敏寺民主基金會17日合作，發布由16國專家共同制定的《國會應用AI指引》。綠委蘇巧慧表示，包括即時字幕、口頭與書面質詢內容生成等，AI應用得好可以改善立法品質、減少立法錯誤，但其中也有人為操弄、責任歸屬等問題值得討論。

無薪假人數暴增 林伯豐籲政府提供相關企業兩項支持 一年後會有所改善

美國關稅衝擊擴大，無薪假人數飆升至7,334人。三三會理事長林伯豐17日表示，建議政府對放無薪假的工廠，應該提供企業所得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。