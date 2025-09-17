林口1號機破管停機 台電估夜尖峰備轉保6%有困難

台電林口電廠1號機16日破管停機檢修，導致今天白天尖峰備轉容量率掉至9.06%，亮出代表供電吃緊的黃燈；傍晚隨著太陽下山，台電坦言，夜尖峰備轉容量率維持6%「有一定挑戰與困難」，將啟動備用機組與各項電力供需措施因應。

興達電廠火警導致新1號機暫停發電，台電林口2號機日前又故障跳脫，電力系統減少210萬瓩，相當於夜尖峰6%，16日林口1號機又破管，合計3台大機組無法供電，台電共短缺290萬瓩供電能力，引發供電擔憂。

白天雖有光電挹注，但因有大機組故障，今天尖峰負載預估3990萬瓩，最大供電能力4351.5萬瓩，備轉容量率掉到9.06%，供電亮出「吃緊」黃燈。

隨著太陽下山，夜尖峰供電挑戰隨之而來，台電坦言，北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，初估今晚備轉容量率要維持6%「有一定挑戰與困難」，已啟動備用機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。

至於林口1號機何時回歸，台電表示，預計9月21日完成修復，22日重新併聯發電。