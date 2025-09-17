立院引入AI應用指引 藍綠都肯定增進效率

【立法院首度引入AI指引，未來AI也會參與立法！台灣民主基金會與西敏寺民主基金會17日合作，發布由16國專家共同制定的《國會應用AI指引》。綠委蘇巧慧表示，包括即時字幕、口頭與書面質詢內容生成等，AI應用得好可以改善立法品質、減少立法錯誤，但其中也有人為操弄、責任歸屬等問題值得討論。藍委葛如鈞指出，盼未來透過指引，讓立法院更透明、更有效率。

可了解草案交互作用

西敏寺民主基金會去年出版了全球首部《國會應用AI指引》，16日則是中文版正式出爐。指引的共同作者法蘭克林提醒，若國會忽視AI議題，將加大科技發展與監管之間的落差。他舉例，包括歐洲議會、加拿大、巴西、荷蘭、愛沙尼亞等國會已正式引入AI，無論是在草擬法案、語音轉錄、公眾參與或議程協助等領域都展現潛力，然而也更需確保相關規範先行。

民進黨立委蘇巧慧表示，手冊的第16頁將國會可能使用AI的情境都納入，包括即時字幕、口頭與書面質詢內容生成等，甚至還有找出既有法律的漏洞、給予立法建議與了解不同版本草案可能的交互作用，可有效改善立法品質與減少錯誤，但然而這其中也有人為操弄的空間，以及產生錯誤時責任歸屬的問題，未來值得進一步討論。

虛擬人聲代替質詢

「立法院其實是AI應用的前段班！」葛如鈞表示，他曾透過虛擬助理複製人聲，協助聲帶有臨時障礙的委員透過AI複製聲音流利質詢；他也使用過OpenAI、 ChatGPT製作「AI周爺爺」，作為虛擬的立法院秘書長周萬來說明法案。葛如鈞認為，《國會應用AI指引》之於國會，如同「AI基本法」之於國家，能清楚展現立法院對新興科技的態度與方向。

他期盼未來能借鑑國際經驗，推動立法院更透明、更有效率，也能讓人民更快、更清楚地掌握國會的資訊。西敏寺民主基金會台灣辦公室總監陳乃嘉則指出， AI除了帶來便利，也帶來民主與科技交織下的複雜挑戰，需要跨國、跨領域的共同努力，才能讓科技成為民主的助力，而非風險。

