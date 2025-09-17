電價漲不漲 周五電價審議委員會見分曉

立法院首度引入AI指引，未來AI也會參與立法！台灣民主基金會與西敏寺民主基金會17日合作，發布由16國專家共同制定的《國會應用AI指引》。綠委蘇巧慧表示，包括即時字幕、口頭與書面質詢內容生成等，AI應用得好可以改善立法品質、減少立法錯誤，但其中也有人為操弄、責任歸屬等問題值得討論。

2025-09-17 14:05