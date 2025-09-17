聽新聞
電價漲不漲 周五電價審議委員會見分曉
台電累積虧損逾4000億元，雖然今年可能損益兩平甚至獲利，但在政府撥補案未獲通過，電價漲不漲一直是各界關注焦點，而經濟部則已經拍板，今年下半年電價審議委員會將於本周五將舉行，屆時電價是否會調整就能揭曉。
由於關稅、匯率等因素疊加，讓產業界面臨極為艱困的大環境挑戰，因此工商團體多次表達希望電價不要調整的態度，而今年隨著燃料價格下跌、匯率走升，加上現在適逢夏月電價期間，台電自5月起已經連續4個月獲利，預估今年全年可望損益兩平，外界預期下半年電價維持凍漲的可能性不低。
